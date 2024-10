IDF: «Σκοτώσαμε διοικητή της Χαμάς που δολοφόνησε Ισραηλινούς στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου – Δούλευε για τον ΟΗΕ»

Την εξόντωση ενός ακόμη στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, ο οποίος ηγήθηκε της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), αργά το βράδυ της Πέμπτης (24.10.2024). Σύμφωνα με το Ισραήλ, ο Μουχαμάντ Αμπού Ατάουι, δούλευε για τον ΟΗΕ.

Όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ, ο Μουχαμάντ Αμπού Ατάουι υπηρέτησε ως διοικητής Νούχα στο τάγμα Μπουρέιτζ της Χαμάς.

«Ο διοικητής της Δύναμης Νούχμπα της Χαμάς, ο οποίος ηγήθηκε της δολοφονίας και της απαγωγής Ισραηλινών κοντά στο Κιμπούτζ Ρεΐμ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2024 σε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσαν οι IDF και η Σιν Μπετ (Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας).

Σύμφωνα με τις IDF, ο Μουχαμάντ Αμπού Ατάουι, εργαζόταν, επίσης, στην UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες) από τον Ιούλιο του 2022.

Φωτογραφίες που δόθηκαν από τις IDF από ένα υπολογιστικό φύλλο της UNRWA, δείχνουν ότι ο τρομοκράτης της Χαμάς περιλαμβάνεται στη λίστα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, ο Ατάουι διέταξε την επίθεση σε ένα καταφύγιο κοντά στο κιμπούτς Ρεΐμ, όπου είχε καταφύγει κόσμος από το φεστιβάλ Nova.

Τέσσερα άτομα κρατήθηκαν ως όμηροι και 16 δολοφονήθηκαν.

Επτά κατάφεραν να επιβιώσουν και αργότερα διασώθηκαν.

New footage from October 7 shows how Hamas terrorists attacked a packed public bomb shelter near the Nova festival near Re’im, hurling grenades at the partygoers who were sheltering from the rocket attacks. Inside, off duty soldier Staff Sgt. Aner Elyakim Shapiro managed to toss… pic.twitter.com/pmlcVQnvg8