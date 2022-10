Ακόμη ένα εντυπωσιακό διαστημικό θέαμα κατέγραψε το τηλεσκόπιο James Webb της NASA, καθώς για πρώτη φορά απεικονίστηκε το «κοσμικό αποτύπωμα» δύο γιγάντιων αστέρων από 17 ομόκεντρους δακτυλίους αστερόσκονης.

Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA βρέθηκε σε απόσταση άνω των 5.000 ετών φωτός από τη Γη και κατέγραψε με τον προηγμένο φακό του δαχτυλίδια αστερόσκονης από έναν σπάνιο τύπο συστήματος διπλών αστέρων, τα οποία είναι γνωστά ως Wolf-Rayet 140.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Guardian, οι συγκεκριμένοι δακτύλιοι δημιουργούνται κάθε οκτώ χρόνια όταν το ζευγάρι αστέρων περνά το ένα κοντά στο άλλο στην επιμήκη τροχιά τους. Επειδή βρίσκονται τόσο κοντά, συγκρούονται οι ηλιακοί άνεμοί τους και έτσι, το αέριο που ρέει από αυτά, μετατρέπεται σε σκόνη.

«Το WR140 φυσάει κάθε οκτώ χρόνια ένα γλυπτό δαχτυλίδι καπνού, το οποίο στη συνέχεια φουσκώνει στον αστρικό άνεμο σαν μπαλόνι», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Πίτερ Τάτχιλ του Ινστιτούτου Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οκτώ χρόνια αργότερα, καθώς το δυαδικό σύστημα επιστρέφει στην τροχιά του, εμφανίζεται ένας άλλος δακτύλιος, ίδιος με τον προηγούμενο, που ρέει στο διάστημα μέσα στη φούσκα του προηγούμενου, σαν γιγάντιες μπαμπούσκες», πρόσθεσε ο ίδιος.

For the first time, @NASAWebb saw rings of stardust from a rare type of dual star system.



Every eight years, these two stars come close to each other, and the interaction forms a new cosmic ring. Ground scopes saw two; Webb revealed at least 17: https://t.co/7yuUMtPAxa pic.twitter.com/OAz1GhZsWM