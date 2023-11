Νέα στοιχεία για την συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων δίνει η Jerusalem Post. Σύμφωνα με το Ισραηλινό ΜΜΕ η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση 80 ομήρων, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους και εκεχειρία 4 ημερών.

Αυτή την ώρα συνεδριάζει το πολεμικό συμβούλιο, στις 7 θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας και στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο στο Ισραήλ προκειμένου να εγκρίνουν την συμφωνία για την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων από τη Χαμάς.

