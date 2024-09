Jerusalem Post: Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός – Χεζμπολάχ: Δεν ήταν στο σημείο της επίθεσης

Μουδιασμένη παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Ισραηλινά ΜΜΕ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ και εμβληματική προσωπικότητα για τους μαχητές της ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός μετά το μπαράζ των ισραηλινών βομβαρδισμών στο καταφύγιό του.

Ο θάνατος του Χασάν Νασράλα αλλάζει εντελώς την εικόνα στην περιοχή καθώς η Χεζμπολάχ μένει ακέφαλη αφού σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και το νούμερο δυο στην ηγεσία της οργάνωσης, ο υπαρχηγός της οργάνωσης Χασίμ Σαφί αλ Ντιν σκοτώθηκε στην ίδια επίθεση.

Αν ισχύουν όλα τα παραπάνω τα οποία μεταδίδουν ισραηλινές πηγές και δεδομένου ότι έχουν περάσει πλέον ώρες από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς και την σεναριολογία και ο Νασράλα δεν έχει εμφανιστεί τότε η κατάσταση στην Μέση Ανατολή γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη αλλά και επικίνδυνη.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο οποίος εκφώνησε μια παθιασμένη ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναχώρησε άμεσα από τις ΗΠΑ διακόπτοντας το ταξίδι του εκεί το οποίο τα τελευταία 24ωρα είχε αναβληθεί δυο φορές.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Ali Khamenei συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας, προφανώς για να αποφασίσει τα αντίποινα για το χτύπημα.

According to Iranian Officials who spoke to the New York Times; Iranian Supreme Leader, Ali Khamenei has called an Emergency Meeting of the Supreme National Security Council at his Home Compound. pic.twitter.com/PN4hiIivuc — OSINTdefender (@sentdefender) September 27, 2024

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η σημερινή επίθεση στη Βηρυτό είχε στόχο τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα. «Είναι πολύ δύσκολο να τον φανταστεί κανείς να βγαίνει ζωντανός από ένα τέτοιο χτύπημα», τόνισε ο αξιωματούχος…

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος λέει ότι το Ισραήλ οδεύει προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ανταποκριτή του Τimes of Israel, ο Ισραηλινός Στρατός καλεί τους Λιβανέζους πολίτες κοντά σε πολλά κτίρια στο προάστιο Dahiyeh της Βηρυτού, γνωστό προπύργιο της Χεζμπολάχ, να εκκενώσουν αμέσως.

Ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, δημοσιεύει χάρτες μαζί με την ανακοίνωση, οι οποίοι καλούν τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν τουλάχιστον 500 μέτρα από τρεις τοποθεσίες στην Dahiyeh.

Οι τοποθεσίες χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το IDF.

The IDF is calling on Lebanese civilians near several buildings in the Dahiyeh suburb of Beirut, a known Hezbollah stronghold, to evacuate immediately.



Col. Avichay Adraee, the IDF’s Arabic-language spokesman, publishes maps alongside the announcement, which call on civilians to… pic.twitter.com/YzHgVlSzlu — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 27, 2024

Νεκρή και η κόρη του Νασράλα;

Νεότερες πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης του Ισραήλ στη Βηρυτό ενδέχεται να είναι και η κόρη του ηγέτη της Χαμάς, η Zainab Nasrallah.

Zainab Nasrallah, the Daughter of Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah is believed to have been Killed in the Israeli Strike on the Hezbollah Command Bunker in Beirut. pic.twitter.com/c6PwZ73y1J — OSINTdefender (@sentdefender) September 27, 2024

Το Ισραήλ «ελπίζει να αποφύγει μια χερσαία επέμβαση» στον Λίβανο αλλά δεν το αποκλείει

Το Ισραήλ ελπίζει να μην χρειαστεί να προχωρήσει σε μια χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά δεν το αποκλείει, δήλωσε απόψε από τη Νέα Υόρκη ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε στους δημοσιογράφους ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εξακριβωθεί εάν από το πλήγμα στη Βηρυτό χτυπήθηκε ο ηγέτης της οργάνωσης, ο Χασάν Νασράλα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι συνεχίζει να πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπως εκτοξευτήρες ρουκετών και χώρους αποθήκευσης όπλων.

Υπενθυμίζεται ότι το χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό, έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (27/9/24). Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 76 τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στον πρώτο, προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε…