Η αλυσίδα πολυκαταστημάτων John Lewis στη Βρετανία θα κλείσει 8 καταστήματα. Παράλληλα, αναμένεται να χαθούν σε 1.300 θέσεις εργασίας.

Η βρετανική αλυσίδα πολυκαταστημάτων John Lewis ανακοίνωσε την Πέμπτη (09.07.2020) ότι οκτώ από τα καταστήματά της δεν θα ξανανοίξουν μετά την πανδημία του κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένων δύο μεγάλων καταστημάτων στο Μπέρμιγχαμ και το Γουότφορντ, οδηγώντας στην πιθανή απώλεια 1.300 θέσεων εργασίας.

BBC News – John Lewis and Boots to cut 5,300 jobs and shut shops https://t.co/Yu3MNq3kvb

“Πιστεύουμε ότι η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων είναι απαραίτητη για να μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της εταιρίας – και συνεχίζουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας, με όποιον τρόπο και όπου επιθυμούν να κάνουν τις αγορές τους”, δήλωσε η Σάρον Γουάιτ, πρόεδρος της John Lewis Partnership.

John Lewis shuts Birmingham and Tamworth stores as shoppers fear 'devastation' and 'ghost towns' – A huge blow for Grand Central and B’ham City Centre. https://t.co/DmiloGDP5s