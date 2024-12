JonBenet Ramsey: Ελπίδες για την εξιχνίαση της φρικτής δολοφονίας της 6χρονης «βασίλισσας της ομορφιάς» 28 χρόνια μετά

Έχουν κυλήσει 28 ολόκληρα χρόνια από την φρικτή δολοφονία της εξάχρονης JonBenet Ramsey στο Κολοράντο των ΗΠΑ, και ο δράστης παραμένει άφαντος.

Πλέον, η αστυνομία του Κολοράντο στις ΗΠΑ, πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στην εξιχνίαση της δολοφονίας της JonBenet Ramsey, της εξάχρονης «βασίλισσας της ομορφιάς», ο θάνατος της οποίας τον Δεκέμβριο του 1996 συγκλόνισε τον κόσμο.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ εξετάζει την υπόθεση του μικρού κοριτσιού που βρέθηκε στραγγαλισμένο στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας, στο Boulder του Κολοράντο.

Ο δολοφόνος της νεαρής, την πέταξε πάνω σε ένα σωρό ρούχα με ένα κάταγμα οκτώ ιντσών στο κρανίο της και ένα πινέλο μπογιάς καρφωμένο στο λαιμό της.

Οι τοπικές αρχές τώρα, τρέφουν νέες ελπίδες τώρα γιοα τη μυστηριώδη αυτή υπόθεση. «Καταστρέψαμε την υπόθεση από την αρχή και τώρα μπορούμε επιτέλους να το διορθώσουμε αυτό», δήλωσε αστυνομική πηγή στη New York Post.

