Jools Lebron: Ποια είναι η τρανς δημιουργός του viral trend στο TikTok «Very demure, very mindful»

«Very demure, very mindful» είπε ένα βράδυ του Αυγούστου η τρανς Jools Lebron κι έγινε το απόλυτο viral στο TikTok.

Η φράση που σημαίνει «πολύ προσεκτικά, πολύ συνετά» έχει κατακλύσει τα social media, έγινε viral trend στο TikTok και η Πορτορικανή δημιουργός του Jools Lebron εξαργυρώνει τους καρπούς της «demure» φήμη της αφού πλέον μπορεί να ολοκληρώσει τη φυλομετάβασή της και να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειάς της.

Αν και ξεκίνησε περισσότερο ως μια ιδέα για τη διακωμώδηση των στερεοτύπων για τη θηλυκότητα, το «very demure, very mindful» έχει πλέον αποκτήσει δική του ζωή και χαράσει τη δική του ασταμάτητη πορεία.

Η πιασάρικη ατάκα χρησιμοποιήθηκε και από διασημότητες, όπως η Τζένιφερ Λόπεζ, η Λίντσεϊ Λόχα, η Ολίβια Ροντρίγκο, η Κλόε Καρντάσιαν και πολλοί ακόμα που την ενσωμάτωσαν στα δικά τους βίντεο, προκαλώντας φερνίτιδα στους followers τους.

Η τρανς Τζουλς Λεμπρόν με τους 2 εκατ. followers

Η δημιουργός πίσω από το αυγουστιάτικο viral trend λέγεται Jools Lebron, γύρω στα 20, και είδε τη ζωή της να αλλάζει σε μια μέρα, χωρίς ούτε να μπορεί να το διανοηθεί.

Είναι makeup artist και influencer με έδρα το Σικάγο και περισσότερους από 2 εκατ. followers στο TikTok. Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της στα social media για να μοιραστεί τις εμπειρίες της ως «plus size τρανς γυναίκα».

Όλα ξεκίνησαν με ένα βίντεο που δημοσίευσε στις 2 Αυγούστου με τίτλο «How to be demure at work» (πώς να είσαι σεμνή/εκλεπτυσμένη στη δουλειά).

Εκεί δείχνει ότι η δική της ερμηνεία για τον όρο περιλαμβάνει το απλό μακιγιάζ και χτένισμα στον χώρο εργασίας. Το βίντεο έχει πάνω από 22 εκατομμύρια views και κάπως έτσι έγινε διάσημη σε μία νύχτα.

«Βλέπετε πώς έρχομαι στη δουλειά; Πολύ σεμνή», λέει στο κλιπ. «Βάζω το μακιγιάζ μου, βάζω την περούκα μου, κάνω μια μικρή πλεξούδα. Σιδερώνω τα μαλλιά μου… Ας μην ξεχνάμε να είμαστε σεμνές ντίβες».

Ακολούθησαν κι άλλα βίντεο όπου χρησιμοποίησε τις φράσεις «πολύ προσεκτικά, πολύ συνετά» και κάπως έτσι αυτός ο ήχος έγινε έμπνευση για άλλους χρήστες που τον έκαναν viral.

Η φράση «very demure, very mindful» προκάλεσε φρενίτιδα και το «demure» έγινε trend όλο τον Αύγουστο – στον αντίποδα του «brat summer» του Ιουλίου.

Ανάμεσα στα βίντεό της περιλαμβάνονται το «πώς να επιβιβαστείτε στο αεροπλάνο με σεμνότητα και σεβασμό», «πώς να κάνετε το μακιγιάζ σας σεμνό για μια οικογενειακή έξοδο» και «πώς να είστε σεμνοί στο Λας Βέγκας».

Την περασμένη εβδομάδα, η ίδια ανακοίνωσε στο διαδικτυακό της κοινό με δάκρυα στα μάτια, πως ο θόρυβος γύρω από τις αναρτήσεις της τής άλλαξε τη ζωή, ενώ με τα χρήματα που έβγαλε τον τελευταίο καιρό από τα χορηγούμενα βίντεο, θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη φυλομετάβασή της αλλά και να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της.

Σε συνέντευξή της, εξήγησε ότι ξεκίνησε να κάνει τα βίντεό της, αντλώντας από τις εργασιακές της εμπειρίες και από τα λάθη που είχε κάνει ως τότε σε σχέση με την εμφάνισή της στη δουλειά.

«Όταν άρχισα να φτιάχνω το TikToks, βρήκα περισσότερα κορίτσια σαν εμένα. Βρήκα κορίτσια plus size που είναι τρανς, που έχουν τις ίδιες εμπειρίες που έρχονται μόνο με αυτό το σύνολο συνδυασμών», είπε σε σχέση με το πώς η πλατφόρμα άλλαξε τη ζωή της.

Σε ένα βίντεο στο TikTok που μοιράστηκε στις 14 Αυγούστου, η Lebron ενθάρρυνε τους οπαδούς της να «κάνουν κι εκείνοι βίντεο» επειδή «το TikTok άλλαξε τη ζωή μου».

Όσο για το πώς νιώθει;

«Όλοι με ρωτούν πώς νιώθω για όσα συμβαίνουν και είμαι τόσο συγκλονισμένη» λέει. «Όπως νιώθω τόσο ευγνώμων… όπως μόλις προσγειώθηκα στο Λος Άντζελες και είμαι τόσο συγκλονισμένη. Είχα τόσα πολλά να κάνω μόλις έφτασα εδώ. Αλλά ζω το όνειρό μου».

Η νομική διαμάχη για το viral σλόγκαν

Ένας άντρας από την Ουάσινγκτον, ονόματι Jefferson Bates, κατέθεσε στις 20 Αυγούστου αίτημα για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Very demure… very mindful», σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το People, σε μια προφανή προσπάθεια να επωφεληθεί από το σλόγκαν της Lebron.

Η Raluca Pop, η οποία ίδρυσε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Hive Social, ως εναλλακτική λύση στο X του Elon Musk, εμφανίστηκε επίσης λέγοντας ότι κατέθεσε αίτηση για το «Very demure… very cutesy» στην Καλιφόρνια και σκοπεύει να μεταβιβάσει το εμπορικό σήμα στη Lebron, επειδή «εκείνη θα έπρεπε να είναι αυτή που θα αποκομίσει τα οφέλη».

«Μόλις είδα ότι αυτός ο τύπος προσπάθησε να της το κλέψει, συνειδητοποίησα ότι δεν κατοχύρωσε το υπόλοιπο της φράσης της, “very cutesy”», δήλωσε η Pop «και γι’ αυτό πήγα και το έκανα εγώ, γι’ αυτήν».

Αν το αίτημα του Bates εγκριθεί, η Lebron δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη φράση της σε εμπορεύματα ή σε βίντεο με χορηγούμενο περιεχόμενο στην Ουάσινγκτον.

«Αν ήμουν στη θέση της, δεν θα ανησυχούσα», λέει η Alli Elmunzer, δικηγόρος και ιδρύτρια δικηγορικής εταιρείας που βοηθά τους δημιουργούς περιεχομένου να διευθετήσουν θέματα εμπορικών σημάτων και συμβάσεων.

«Είναι ξεκάθαρο ότι ήταν η πρώτη που το χρησιμοποίησε – θα πρέπει να αρχίσει να το εκμεταλλεύεται οικονομικά».

«Λέει ότι σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει, αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα […] Αυτό δίνει [στη Lebron] ένα πλεονέκτημα, διότι όταν αντιταχθεί, μπορεί να πει ότι αυτός δεν το χρησιμοποιεί, ενώ εκείνη το χρησιμοποιεί, και έχει όλες αυτές τις αποδείξεις».

Εκτός όμως από αυτό, ο νόμος περί εμπορικών σημάτων των ΗΠΑ αναγνωρίζει το πρώτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί ένα εμπορικό σήμα και όχι το πρώτο άτομο που καταθέτει αίτημα για την εκμετάλλευσή του.

Η Kyona McGhee, δικηγόρος λέει, σύμφωνα με τον Guardian, ότι αν ήταν η δικηγόρος της Lebron, θα έστελνε αμέσως μια επιστολή παύσης και παραίτησης στον Bates, απαιτώντας να αποσύρει την αίτησή του, διεκδικώντας παράλληλα και όλα τα δικαιώματα στη φράση.

Και οι δύο νομικοί υποστηρίζουν πως, αν η εντολή παύσης και αποχής δεν αποτρέψει τον Bates, τότε τα δύο μέρη θα μπορούσαν να εμπλακούν σε μια μακρά νομική διαμάχη.

Ενώ η κατάθεση του εμπορικού σήματος εκκρεμεί ακόμη από τις 26 Αυγούστου, οι fans της έχουν εκφράσει την πλήρη υποστήριξή τους, στην Τζουλς Λεμπρόν στα social media ενώ οι χρήστες που γνωρίζουν το νομικό θέμα δεν σταματούν να μοιράζονται τις συμβουλές τους για το πώς λειτουργεί η κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

Πληροφορίες από People, Guardian