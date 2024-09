Laura Loomer: Ποια είναι η ακροδεξιά συνωμοσιολόγος που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ

Κύλισε ο τέτζερης (Ντόναλντ Τραμπ) και βρήκε την Laura Loomer… Η παρουσία της συνωμοσιολόγου Laura Loomer δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία, εγείρει ερωτήματα και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, σχετικά με την επιρροή που μπορεί να έχει πάνω του η αμφιλεγόμενη πρώην υποψήφια για το Κογκρέσο.

Ακρoδεξιά από κούνια, η Loomer, όπως γράφει το BBC, είναι γνωστή για την αντιμουσουλμανική ρητορική της και για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένης της άποψης ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν «εσωτερική δουλειά» που πραγματοποιήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Συμμετείχε με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, σε εκδήλωση την περασμένη Τετάρτη (11.09.2024) για την επέτειο των επιθέσεων, προκαλώντας την οργή ορισμένων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Και την Τρίτη, η 31χρονη ταξίδεψε στη Φιλαδέλφεια με το αεροπλάνο του Τραμπ για το προεδρικό debate.

Ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή αυτής της συζήτησης ήταν όταν ο Τραμπ επανέλαβε ότι παράνομοι μετανάστες από την Αϊτή έτρωγαν κατοικίδια ζώα σε μια μικρή πόλη του Οχάιο. «Τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων που ζουν εκεί», είπε.

Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν αργότερα στο BBC Verify ότι δεν υπήρξαν «αξιόπιστες αναφορές» ότι κάτι τέτοιο έχει πράγματι συμβεί.

They haven’t left each other’s side. This is really weird. Laura Loomer.



