Liam Payne: Εικόνες μέσα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου – Σπασμένη τηλεόραση, κεριά, ναρκωτικά

Συνεχίζεται το μυστήριο με τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, καθώς ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής και πρώην μέλος των One Direction, έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένο Άιρες.

Μετά τον τραγικό θάνατο του σταρ των One Direction, Λίαμ Πέιν, στην Αργεντινή φωτογραφίες από την σουίτα του ξενοδοχείου του έχουν γίνει viral στα social media.

Σε αυτές διακρίνεται μία σπασμένη οθόνη τηλεόρασης και διάφορα αντικείμενα διασκορπισμένα στη σουίτα, όπως ένα δοχείο σαπουνιού, σπίρτα, υπολείμματα κεριών, αλουμινόχαρτο και μια ουσία που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη.

Βρέθηκαν επίσης ένα καμένο καπάκι κουτιού αναψυκτικού και ένας αναπτήρας.

Υπολείμματα κεριών βρέθηκαν και στην μπανιέρα.

Alleged images have surfaced from the hotel room where Liam Payne was staying after his tragic passing. pic.twitter.com/sgtlCwUBTz