Live οι εξελίξεις στο Ισραήλ μετά την επίθεση με πυραύλους από το Ιράν

Αυτό που πολύ περίμεναν, μια επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ειδικά μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ήρθε στο βράδυ της Τρίτης (01.10.2024). Σχεδόν ταυτόχρονα μια μια τρομοκρατική επίθεση στη Γιάφα, νότια του Τελ Αβίβ! Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις στο live blog του newsit.gr.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα χτυπήσει απόψε «δυνατά» ολόκληρη την Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ιράν με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο εκπρόσωπος των IDF Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «συνεχίζει να επιχειρεί με πλήρη δυναμικότητα και απόψε θα συνεχίσει επίσης να χτυπά δυνατά στη Μέση Ανατολή, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα».

«Τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ και των ΗΠΑ λειτούργησαν αποτελεσματικά. Υπήρχε στενή συνεργασία στον εντοπισμό και την αναχαίτιση», δήλωσε σχετικά με την ιρανική επίθεση με 180 πυραύλους στο Ισραήλ.

«Εξακολουθούμε να ερευνούμε το αποτέλεσμα της επίθεσης και δεν θέλουμε να δώσουμε στον εχθρό όλες τις πληροφορίες», λέει ο Χαγκάρι, καλώντας τους πολίτες να μην δημοσιεύουν πληροφορίες και βίντεο στα social media.

