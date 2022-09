Άλλος ένα μυστηριώδης θάνατος ενός υψηλόβαθμου στελέχους της δεύτερης σε μέγεθος ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil απασχολεί την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Ο Ραβίλ Μαγκάνοφ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lukoil πέθανε πέφτοντας στο κενό από τον έκτο όροφο νοσοκομείο στην Μόσχα.

Σύμφωνα με το Reuters τουλάχιστον δυο άνθρωποι που γνώριζαν τον Μαγκάνοφ δήλωσαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε.

Στην ίδια την εταιρεία του είναι έντονη η πεποίθηση ότι αυτοκτόνησε αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ακόμα να το επιβεβαιώσουν.

Η ρωσική αστυνομία όταν ρωτήθηκε αν θα ερευνηθούν οι συνθήκες του θανάτου παρέπεμψε σε ανώτερη αρχή η οποία όμως δεν απάντησε.

Η Lukoil σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο Μαγκάνοφ πέθανε μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Μεγάλη κατάθλιψη στον χώρο της ενέργειας ή τους έβγαλαν από την μέση;

Τον περασμένο Απρίλιο ο Σεργκέι Προτοσένια πρώην διευθυντής του μεγαλύτερου παραγωγού υγροποιημένου φυσικού αερίου βρέθηκε νεκρός μαζί με την σύζυγό του και την κόρη του σε βίλα στην Ισπανία.

Sergei Protosenya and his wife and daughter, found dead at their holiday villa in Spain, have been added to the list of suspicious Russia-related deaths. https://t.co/gUVPE2IYI8 pic.twitter.com/zRjipbl09b — X Soviet 🇺🇦 (@XSovietNews) April 21, 2022

Οι Καταλανικές αρχές που ερευνούσαν την υπόθεση δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι τις σκότωσε και στην συνέχεια έδωσε τέλος στην ζωή του.

Τον Μάιο, τα ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο πρώην διευθυντής της Lukoil, Αλεξάντερ Σαμπότιν βρέθηκε νεκρός σε υπόγειο σπιτιού έξω από τη Μόσχα.

#Russia



Top officials and businessmen continue to die in Russia in a mysterious way



Today, the former top manager of Lukoil, billionaire Alexander Subbotin, died in Mytishchi



1/ pic.twitter.com/c8hYuvu1VN — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 8, 2022

Τον ίδιο μήνα ο Βλαντισλάβ Αβάγεφ πρώην αντιπρόεδρος της Gazprombank, βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Μόσχα μαζί με την γυναίκα και την κόρη του.