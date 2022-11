Οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν προσπάθησαν σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις να απαγάγουν ή ακόμη και να δολοφονήσουν Βρετανούς υπηκόους ή άτομα που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο τους οποίους η Τεχεράνη θεωρεί απειλή, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της εσωτερικής υπηρεσίας κατασκοπίας της Βρετανίας, της MI5.

Ο Κεν ΜακΚάλουμ, Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφαλείας γνωστής ως ΜΙ5, δήλωσε πως ενώ στο εσωτερικό η Τεχεράνη χρησιμοποιεί βία για να φιμώσει τους επικριτές της, οι “επιθετικές υπηρεσίες πληροφοριών της” προβάλλουν επίσης ως ευθεία απειλή για τη Βρετανία.

“Στη χειρότερη περίπτωση αυτό περιλαμβάνει φιλοδοξίες για απαγωγή ή ακόμη δολοφονία Βρετανών ή προσώπων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που το καθεστώς εκλαμβάνει ως εχθρούς”, είπε ο ΜακΚάλουμ σε μια ομιλία στο αρχηγείο της MI5.

“Έχουμε δει τουλάχιστον δέκα τέτοιες πιθανές απειλές μόνο από τον Ιανουάριο.”

Director general Ken McCallum of MI5 says Iran has “ambitions” to kidnap or kill Britons it sees as “enemies of the regime”.



"We've seen at least 10 such potential threats since January alone." pic.twitter.com/6Q1aGOO3v5