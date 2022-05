Η «Madame Web» είναι η νέα ταινία της Sony Pictures Universe, η οποία βασίζεται στα κόμικς της Marvel από τον δημιουργό και συγγραφέα Ντένις Ο’Νιλ (Denny O’Neil) και τον εικαστικό καλλιτέχνη John Romita Jr και θα έχει ένα αξιόλογο καστ πρωταγωνιστριών.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός με καταγωγή από την Κένυα, Σελέστ Ο’Kόνορ (Celeste O’Connor) θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τις Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson) και Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) στην ομώνυμη ταινία της Sony «Madame Web», βασισμένη στα κόμικς της Marvel.

Η «Madame Web» είναι ο πρώτος γυναικείος χαρακτήρας που δίνει προτεραιότητα η Sony Pictures Universe ανάμεσα στους εμβληματικούς ήρωες και κακούς της Marvel, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της S.J. Clarkson. Αφορά τις ικανότητες ενός μέντιουμ που της επιτρέπει να βλέπει μέσα στον κόσμο των αραχνών. Λεπτομέρειες όσον αφορά τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί η Ο’Kόνορ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

