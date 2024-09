Maggie Smith: Η ανάρτηση του Daniel Radcliffe για τον θάνατό της – «Η πιο ταλαντούχα που έζησε ποτέ»

Ο Daniel Radcliffe, ο γνωστός και αγαπητός σε όλους «Χάρι Πότερ» αποχαιρέτησε την «καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ», Maggie Smith που πέθανε σήμερα (27.09.2024) σε ηλικία 89 ετών, με μία συγκινητική ανάρτηση.

Ο 35χρονος ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τη μεγάλη κυρία της Βρετανίας ήδη από το ξεκίνημά του στην υποκριτική. Ο Daniel Radcliffe είχε υποδυθεί το μικρό αγόρι στην ταινία David Copperfield του 1999 όπου πρωταγωνιστούσε η Maggie Smith. Φυσικά, οι δύο τους είχαν μακροχρόνια κοινή κινηματογραφική πορεία με τη σειρά ταινιών του Χάρι Πότερ, από το 2001 έως το 2011.

Ο Daniel Radcliffe ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών Χάρι Πότερ που ενσάρκωσε τον ομώνυμο χαρακτήρα στο μαγικό του ταξίδι στο Χόγκουαρτς. Η Maggie Smith ήταν η αγαπητή καθηγήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, δεξί χέρι του διευθυντή της σχολής, Άλμπους Ντάμπλντορ.

Ο Radcliffe αναπολούσε εκείνες τις μαγικές πρώτες μέρες στα γυρίσματα, όπου η καθοδήγηση του Smith τον βοήθησε να αντιμετωπίσει τον ανεμοστρόβιλο της φήμης που ακολούθησε. Είναι μια νοσταλγική αναδρομή στο ταξίδι τους στο να ζωντανέψουν τον κόσμο της JK Rowling και πώς τον διαμόρφωσε στον ηθοποιό που είναι σήμερα.

«Πραγματικά αποκαρδιωτική, ήταν μια από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες που έζησαν ποτέ. Άφησε μια καταπληκτική κληρονομιά και θα τη θυμούνται πάντα», έγραψε ο γνωστός ηθοποιός σε ανάρτησή του στο X.

Truly heartbreaking, she was one of the most talented women to ever live. She left an amazing legacy and she’ll always be remembered 💔 pic.twitter.com/31foW6xPJg