Εννέα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από την εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines, ίσως το πιο μυστηριώδες αεροπορικό δυστύχημα, αφού οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν έχουν καταλήξει πουθενά και δεν έχει δοθεί ούτε μία πειστική απάντηση του τι απέγινε το αεροσκάφος.

Η πτήση MH370 της Malaysia Airlines απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας με προορισμό το Πεκίνο, όμως δεν έφτασε ποτέ. Το αεροσκάφος αγνοείται εδώ και 9 ολόκληρα χρόνια και παρά το γεγονός ότι η θάλασσα έχει ξεβράσει τμήματά του, δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος από τους 239 ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα.

Συνεργεία που επενέβησαν στο σημείο της εξαφάνισης έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» μια περιοχή 120.000 τ. χλμ. του βυθού του ωκεανού, δηλαδή μια έκταση όσο και η… Ελλάδα, όμως δεν βρήκαν τίποτα. Όπως είναι προφανές, έχουν τροφοδοτηθεί δεκάδες σενάρια για την εξαφάνιση της MH370 της Malaysia Airlines.

Το μοιραίο αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών είχε καύσιμα για να πετά περίπου 7 ώρες. Είχε χαθεί από τα ραντάρ της Μαλαισίας, όμως για τουλάχιστον 6 ώρες έδινε σήμα στους δορυφόρους της Inmarsat, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρη η κατεύθυνσή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους δορυφόρους και τα δεδομένα που είναι γνωστά μέχρι σήμερα, το αεροσκάφος θα μπορούσε να έχει δύο πιθανές διαδρομές: μία προς την Κεντρική Ασία και μία προς τον νότιο Ινδικό Ωκεανό. Η δεύτερη θεωρείται και η πιο πιθανή.

Αλλά, αν ακολούθησε τελικά τη δεύτερη διαδρομή, τότε προκύπτουν άλλα ερωτήματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντηθεί. Γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη διαδρομή ο πιλότος; Ήθελε να βουτήξει μαζί με τους επιβάτες στη θάλασσα; Υπάρχει περίπτωση να καταρρίφθηκε από τρίτη χώρα; Αν ναι, γιατί;

Τρία σενάρια που παρουσιάζονται στο σχετικό ντοκιμαντέρ του Netflix φαίνονται να είναι και τα πιο πειστικά.

Το πρώτο σενάριο ενοχοποιεί τον πιλότο, επειδή στο σπίτι του βρέθηκε ένας εξομοιωτής πτήσεων, στον οποίο είχε κάνει μια προσομοίωση πτήσης με την πιθανή πορεία του αεροσκάφους πριν πέσει στον ωκεανό. Όμως, οι ερευνητές δεν πείθονται.

Εκτιμούν ότι ο πιλότος θα έπρεπε να είχε εκπονήσει ολόκληρο σχέδιο για να φτάσει στο σημείο να αυτοκτονήσει, όπως το να απομακρύνει τους πάντες από το πιλοτήριο και να «εξαφανίσει» το αεροσκάφος, κλείνοντας όλα τα συστήματα επικοινωνίας. Αλλά, ο πιλότος δεν εμφάνισε καμία αλλαγή συμπεριφοράς πριν τη μοιραία πτήση.

Το δεύτερο σενάριο αφορά την αεροπειρατεία. Ένας ερευνητής, μάλιστα, έχει εντοπίσει τρεις Ρώσους που θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να πάρουν την πτήση υπό τον έλεγχό τους και να τη στείλουν προς την κεντρική Ασία, ωστόσο απορρίπτεται επειδή τεχνικά θα τους ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουν.

Nine years ago today, flight MH370 disappeared just 38 minutes after it took off. But how does a flight with 239 passengers just disappear?



MH370: The Plane That Disappeared is now on Netflix pic.twitter.com/HS0MTIcs2G