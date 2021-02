Mardi Gras: Ο κορονοϊός δεν «σκότωσε» το καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης – Έφτιαξαν «σπίτια-άρματα» (pics, vids)

H πανδημία του κορονοϊού δεν κατάφερε να βάλει «φρένο» στο ετήσιο πάρτι του Mardi Gras, αν και η καθιερωμένη παρέλαση αρμάτων φέτος απαγορεύθηκε. Οι ευρηματικοί και γλεντζέδες κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης μετέτρεψαν τα σπίτια τους σε στάσιμα άρματα και έτσι διατήρησαν το καρναβαλικό κλίμα.

Πάνω από 3.000 κατοικίες σε διάφορα σημεία της Νέας Ορλεάνης έχουν διακοσμηθεί με στοιχεία της μεγάλης παράδοσης της αμερικανικής λαϊκής τέχνης. Πηγή έμπνευσης για πολλά από τα σπίτια-άρματα ήταν τοπικές παραδόσεις και κλασική εικονογραφία Mardi Gras.

Ένα σπίτι στη διεύθυνση 3804 Banks Street διακοσμήθηκε αφιερωμένο στον Prince που πλέον δεν είναι στη ζωή. Το κατάστημα γραφικής ύλης Scriptura, στη διεύθυνση 5423 Magazine Street, διακοσμήθηκε αφιερωμένο στην Dolly Parton η οποία συνέβαλε στη χρηματοδότηση της έρευνας για εμβόλιο κατά του ιού· στη διακόσμηση φιγουράρει ένα σε ύφος Andy Warhol πορτρέτο της Parton και όταν το έμαθε η τραγουδίστρια της κάντρι έστειλε στο κατάστημα ένα «φορτηγό» από πράγματα που εμπορεύεται η ίδια για να τα μοιράζουν, όπως έγραψε η εφημερίδα Times-Picayune, στους επισκέπτες.

Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο ήταν το «Little Shop of 2020 Horrors», στη διεύθυνση 430 Bounty Street, Algiers και στο οποίο φιγουράρουν σφήκες-δολοφόνοι, έλλειψη χαρτιού τουαλέτας και ο Audrey, το ανθρωποφάγο φυτό. «Έκανα μάθημα γλυπτικής σε έναν τοπικό κατασκευαστή αρμάτων παρέλασης» εξήγησε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο Cori Haines, στο WGNO (τοπική θυγατρική του ABC). «Το 2020 ήταν μια καταστροφή, οπότε ας ρίξουμε όλα τα στοιχεία απ’ αυτήν τη χρονιά μαζί, κι ας διασκεδάσουμε».

