Τον κορυφαίο ιστορικό Μουσταφά Ελ-Αμπαντί τιμά η Google μέσα από το σημερινό doodle. Θεωρήθηκε ως ο κορυφαίος Αιγύπτιος μελετητής του ελληνορωμαϊκού κόσμου και ήταν ο οραματιστής που συνέλαβε και ώθησε με επιτυχία την αναβίωση της περίφημης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.

Η Google αφιερώνει το doodle της στον εξέχοντα ιστορικό καθώς σήμερα συμπληρώνονται 24 χρόνια από την γέννηση του. Ο Mostafa El-Abbadi (Μουσταφά Ελ-Αμπαντί), γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1928 στο Κάιρο της Αιγύπτου και πέθανε στις 13 Φεβρουαρίου 2017 στην Αλεξάνδρεια. Αποφοίτησε το 1951 από το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας και πήρε το 1960 διδακτορικό στην αρχαία ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας ως λέκτορας και αργότερα έγινε καθηγητής ελληνορωμαϊκών σπουδών.

Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας των Κλασικών χρόνων και έγινε αυθεντία στο ίδρυμα, το οποίο ήταν το πρώτο που προοριζόταν να αποτελέσει «αποθήκη όλης της γνώσης» του κόσμου.

Σε μια διάλεξη του 1972 στο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας, ο Mostafa El-Abbadi (Μουσταφά Ελ-Αμπαντί) δήλωσε ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια σύγχρονη μεγάλη παγκόσμια βιβλιοθήκη.

Στη συνέχεια άρχισε να αναπτύσσει σχέδια για ένα τέτοιο ίδρυμα. Με τον καιρό μπόρεσε να πείσει τον κυβερνήτη της Αλ-Ισκανταρίγια και την κυβέρνηση της Αιγύπτου να υποστηρίξουν το έργο. Το 1986 η UNESCO συμφώνησε να βοηθήσει και ο ακρογωνιαίος λίθος για τη νέα βιβλιοθήκη τέθηκε το 1988.

Η Bibliotheca Alexandrina, ένα κυλινδρικό κτίριο που σχεδιάστηκε από τη νορβηγική εταιρεία αρχιτεκτονικής Snøhetta, άνοιξε το 2002 με χώρο για περίπου οκτώ εκατομμύρια βιβλία σε επτά επίπεδα, τέσσερα μουσεία, ένα πλανητάριο, πολλές γκαλερί και ένα τεράστιο αναγνωστήριο.

Ο Mostafa El-Abbadi (Μουσταφά Ελ-Αμπαντί) δώρισε ένα αντίγραφο του 16ου αιώνα του Codex Justinianus (Κώδικας του Ιουστινιανού) στη Bibliotheca. Ο Abbadi έγραψε το Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria (1990) και το λήμμα της Encyclopædia Britannica στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Το 1996 εξελέγη πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αλεξάνδρειας και αργότερα έγινε επίτιμος πρόεδρος.