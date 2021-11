H NASA εντόπισε έναν αστεροειδή, στο μέγεθος του Πύργου του Άιφελ, να κατευθύνεται προς τη Γη. Το όνομά του είναι «4660 Nηρέαs» ή 1982 DB, και το μήκος του φθάνει τα 330 μέτρα!

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της NASA, ο αστεροειδής που είναι λίγο πιο μεγάλος από τον Πύργο του Άιφελ, θα περάσει από τον πλανήτη μας στις αρχές Δεκεμβρίου.

Με βάση τις εκτιμήσεις των αξιωματούχων της αμερικανικής εθνικής υπηρεσίας διαστήματος, ο αστεροειδής με το όνομα «Νηρέας» θα περάσει από τη Γη στις 11 Δεκεμβρίου, σε απόσταση περίπου 3,9 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Συγκριτικά, η απόσταση του πλανήτη μας από τη Σελήνη είναι περίπου 385.000 χιλιόμετρα, δηλαδή είναι το 1/1.000 από την εκτιμώμενη πορεία του αστεροειδή.

Παρ’ όλα αυτά, η NASA έχει κατατάξει τον «Νηρέα» ως «δυνητικά επικίνδυνο αστεροειδή», καθώς λόγω του μεγέθους του και της απόστασης που θα περάσει, θεωρείται πιθανό να απειλήσει τη Γη.

Πάλι καλά να λέμε, διότι, μία πρόσκρουση μ΄ έναν τόσο μεγάλο αστεροειδή, θα μπορούσε να είναι καταστροφική, όπως επισημαίνει η ισραηλινή εφημερίδα «Jerusalem Post».

Αλλά αυτό που κάνει τον «Νηρέα» να ξεχωρίζει από άλλους αστεροειδείς, δεν είναι το μέγεθός του ή η πιθανότητα να προκαλέσει πλανητική πρόσκρουση, αλλά η δυνατότητα εξερεύνησής του.

Ως αστεροειδής που ανήκει στην ομάδα του Απόλλωνα, η τροχιά του «Νηρέα» τον φέρνει συχνά κοντά στη Γη.

Στην πραγματικότητα, ο τροχιακός συντονισμός του είναι περίπου 2:1, γεγονός που σημαίνει ότι, κάνει δύο φορές περιφορά σε κάθε τροχιά του πλανήτη μας. Αυτό καθιστά πιο εύκολη την εξερεύνησή του, όπως σημειώνει η «Jerusalem Post».

