NASA: Δελφίνια «υποδέχτηκαν» τους εγκλωβισμένους αστροναύτες κατά την επιστροφή τους στη Γη μετά από 9 μήνες στο διάστημα

Ακόμα και τα πλάσματα της Γης … χάρηκαν με την επιστροφή των εγκλωβισμένων επί 9 μήνες στο διάστημα αστροναυτών της NASA, Suni Williams και Butch Wilmore.

Οι δυο βετεράνοι αστροναυτες που έβγαλαν ασπροπρόσωπη τη NASA και έφεραν – και με το παραπάνω- εις πέρας την αποστολή τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, γύρισαν στις γήινες αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων μετά από μια περιπέτεια 286 ημερών «κολλημένοι» στο διάστημα λόγω βλάβης.

Ανάμεσα σε όσους ειδικούς έσπευσαν να υποδεχτεί το δίδυμο – η κάψουλα της SpaceX που τους έφερε πίσω μαζί με τον αμερικανό αστροναύτη Νικ Χέιγκ και τον ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ «προσγειώθηκε» στις ακτές της Φλόριντα λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (18.03.2025) (τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας)- ήταν και ένα κοπάδι με δελφίνια.

Μια χούφτα από τα θαλάσσια αυτά θηλαστικά, κολύμπησαν μέχρι ένα σκάφος ανάκτησης που ήταν έτοιμο να σηκώσει το Crew Dragon Freedom στο κατάστρωμα και βγήκαν στην επιφάνεια από τα καταγάλανα νερά.

«Ουάου, έχουμε ένα χαριτωμένο μικρό κοπάδι δελφινιών, δεν ήταν μόνο ένα ή δύο», δήλωσε η Κέιτ Τάις, διευθύντρια μηχανολογίας της SpaceX που σχολίαζε τη ροή βίντεο της εταιρείας.

Tune in for a splashdown! @NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are returning to Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. #Crew9 splashdown is targeted for 5:57pm ET (2157 UTC). https://t.co/Yuat1FqZxw

Καθώς τα πτερύγια των δελφινιών κουνιόντουσαν, είπε ότι η ομάδα που εργαζόταν για την ανάκτηση της κάψουλας «λάμβανε γρήγορες βοήθειες από το τιμητικό μέρος της ομάδας ανάκτησης, τα δελφίνια».

Τα δελφίνια είναι γενικά κοινωνικά και παιχνιδιάρικα θαλάσσια θηλαστικά και συχνά ταξιδεύουν σε ομάδες ή κοπάδια.

Το πιο συνηθισμένο είδος κοντά στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα είναι τα δελφίνια με μύτη φιάλης (Tursiops), σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας της Άγριας Ζωής και των Ιχθύων της Φλόριντα, αν και δεν ήταν σαφές ποιο είδος έκανε κύκλους γύρω από τα πληρώματα της SpaceX.

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σάνι Γουίλιαμς έφθασαν στον ΔΔΣ τον Ιούνιο του 2024, με σκάφος Starliner της Boeing. Υποτίθεται πως θα παρέμεναν εκεί για οκτώ ημέρες, όμως τεχνικά προβλήματα ανάγκασαν την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να αλλάξει τα σχέδιά της.

Τα τεχνικά προβλήματα του Starliner υποχρέωσαν τη NASA να απευθυνθεί στην εταιρία SpaceX του Έλον Μασκ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η NASA και η SpaceX έστειλαν στο διάστημα δύο αστροναύτες αντί για τέσσερις, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, προκειμένου να αφήσουν ελεύθερες θέσεις για τον Γουίλμορ και τη Γουίλιαμς στην επιστροφή.

Οι τελευταίοι περίμεναν την επόμενη αλλαγή πληρώματος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η οποία είχε προβλεφθεί αρχικά για τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια μετατέθηκε για τα μέσα Μαρτίου, προκειμένου να εγκαταλείψουν το διαστημικό εργαστήριο.

Ως είθισται έπειτα από τόση ώρα παραμονής στο αβαρές περιβάλλον, οι αστροναύτες επιβιβάστηκαν σε φορείο.

Μετά τον αρχικό έλεγχο της υγείας τους, θα μεταφερθούν με αεροπλάνο στα διαμερίσματα του πληρώματος στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον για αρκετές ημέρες ακόμα για περαιτέρω εξετάσεις.

Εάν δοθεί το πράσινο φως από το ιατρικο team της NASA, θα μπορέσουν τελικά να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Την επιστροφή, χαιρέτησε με ανάρτησή της ο Λευκός Οίκος:

PROMISE MADE, PROMISE KEPT: President Trump pledged to rescue the astronauts stranded in space for nine months.



Today, they safely splashed down in the Gulf of America, thanks to @ElonMusk, @SpaceX, and @NASA! pic.twitter.com/r01hVWAC8S