NASA: Η στιγμή που έφτασαν στη γη οι «ξεχασμένοι» αστροναύτες μετά από 286 ημέρες στο διάστημα

Οι αστροναύτες Barry “Butch” Wilmore and Sunita Williams και δύο μέλη του πληρώματος του διαστημικού σταθμού, επέστρεψαν στη γη στις 23.57 ώρα Ελλάδας, την Τρίτη (18/3/25) μετά από μια παρατεταμένη διαστημική οδύσσεια 9,5 μηνών.

17 ώρες μετά την αποκόλληση από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, οι αστροναύτες Γουίλμορ, Γουίλιαμς, ο κυβερνήτης του πληρώματος 9 Νικ Χέιγκ και ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντερ Γκορμπούνοφ έπεσαν στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα κοντά στο Ταλαχάσι.

Splashdown confirmed! #Crew9 is now back on Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. pic.twitter.com/G5tVyqFbAu