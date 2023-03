Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με απίστευτες και πραγματικά μαγικές εικόνες από την ανατολή και τη δύση του ηλίου στον πλανήτη Άρη.

Είναι η πρώτη φορά που η ανατολή και η δύση του ήλιου στον πλανήτη Άρη φαίνεται τόσο καθαρά. Τις εικόνες κατέγραψε το διαστημικό όχημα – ρόβερ Curiosity της NASA, το οποίο… έφυγε από τη γη το 2011 και προσγειώθηκε στον γειτονικό μας πλανήτη το 2012.

Οι εικόνες που δημοσιοποίησε η NASA από τον πλανήτη Άρη είναι εντυπωσιακές. Μα το πιο εντυπωσιακό είναι ότι θυμίζουν τη γη. Αν κάποιος δεν ήξερε ότι οι εικόνες αυτές με την ανατολή του ηλίου και το ηλιοβασίλεμα είναι από τον Άρη θα έπαιρνε όρκο ότι έχουν βιντεοσκοπηθεί σε κάποιο σημείο του πλανήτη μας.

Τα περισσότερα σύννεφα στον Άρη αιωρούνται όχι περισσότερο από 37 μίλια (60 χιλιόμετρα) πάνω από το έδαφος και αποτελούνται από πάγο νερού.

Η πιο πρόσφατη έρευνα του οχήματος της NASA βασίζεται στις παρατηρήσεις του 2021 για νυχτερινά σύννεφα και αυτό επειδή, με τον ίδιο σχεδόν τρόπο όπως στη Γη, τα σύννεφα παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τους επιστήμονες που ελπίζουν να καταλάβουν περισσότερα για τον καιρό του πλανήτη.

