Ακόμη ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η NASA μετά την πρώτη πτήση του ελικοπτέρου Ingenuity στον πλανήτη Άρη.

Το βίντεο αποτυπώνει την σκόνη που προκαλείται από το μικροσκοπικό ρομποτικό ελικόπτερο στην ατμόσφαιρα του Άρη, με τις εικόνες να είναι απίστευτες.

Το Ingenuity που βρισκόταν αγκιστρωμένο στο ρόβερ της ΝΑSA, Perseverance, πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη δοκιμαστική απογείωση τη Δευτέρα και αυτή η ιστορική στιγμή κυκλοφόρησε σε βίντεο.

Το ελικόπτερο, μόλις 1,8 κιλών σε µέγεθος µπάλας σόφτµπολ και κόστους 85 εκατ. δολαρίων είναι το πρώτο ιπτάµενο όχηµα στην ιστορία που πέτυχε ελεγχόµενη πτήση 90 δευτερολέπτων πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη.

Το μεγάλο ζητούμενο για το Ingenuity ήταν να αντέξει στην Αρειανή ατμόσφαιρα που αποτελείται από 96% διοξείδιο του άνθρακα.

Παρά τις αντιξοότητες που επικρατούν στον Κόκκινο Πλανήτη, όπως οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και η αραιή ατμόσφαιρα, το μικροσκοπικό αυτό drone επέδειξε αντοχή, βγάζοντας ασπροπρόσωπους τους δημιουργούς του στην Καλιφόρνια, εκεί όπου βρίσκεται το εργαστήρι της ΝΑSA, το JPL.

Dust in the Wind… on Mars. These enhanced side-by-side videos from @NASAPersevere's Mastcam-Z reveal plumes from #MarsHelicopter upon takeoff and landing. It helps us better understand the Martian wind, and how dust travels through the Red Planet’s atmosphere. pic.twitter.com/JtXBiqCgMW