Διάφορους τύπους μορίων οργανικής ύλης βρήκε το ρόβερ Perseverance της NASA στον πλανήτη Άρη και η ανακάλυψη αυτή εγείρει νέα ερωτήματα για το παρελθόν του κόκκινου πλανήτη, ωστόσο δεν είναι σαφές αν προέρχονται από παλαιότερη μορφή ζωής ή αν σχηματίστηκαν από άλλους παράγοντες.

Σύμφωνα με τον Independent, που επικαλείται τους επιστήμονες της NASA, το ρόβερ Perseverance εντόπισε την οργανική ύλη στον κρατήρα Jezero του πλανήτη Άρη και δεν αποκλείεται να προέρχεται από βιοτική ύλη, δηλαδή να υπήρχε ζωή παλαιότερα εκεί ή να σχηματίστηκε από άλλους παράγοντες.

Μόρια οργανικής ύλης μπορούν να σχηματιστούν από αλληλεπιδράσεις μεταξύ νερού και σκόνης αλλά και να εντοπιστούν σε κομμάτια μετεωριτών και άλλων υλικών που μπορεί να έχουν πέσει στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη.

Όπως και να ‘χει, η ανακάλυψη του Perseverance είναι σημαντική γιατί μπορεί να δώσει νέα στοιχεία για το – πιθανότατα πιο ενεργό από όσο πιστεύαμε – παρελθόν του πλανήτη Άρη αλλά και να γίνουν πιο ουσιαστικά βήματα για ενδεχόμενη ανακάλυψη εξωγήινης ζωής.

One thing I’m #SamplingMars for is organic molecules, the “building blocks” of life. The rock I got these two samples from has signals suggesting they may be present. Signs of biology, or another process, maybe? Hear why scientists would love to study sample #6 or #7 up close: pic.twitter.com/cQheyDqybd