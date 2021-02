NASA: Το Perseverance προσεδαφίστηκε στον Άρη – Οι πρώτες εικόνες και τα «7 λεπτά τρόμου» (pics, vids)

Τo βράδυ της Πέμπτης το διαστημικό ρόβερ της NASA Perseverance προσεδαφίστηκε με απόλυτη επιτυχία στον πλανήτη Άρη. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανθρωπότητα και ειδικά για την κατάκτηση του Διαστήματος.

Το ρομποτικό ρόβερ “Perseverance” της αποστολής “Mars 2020” της NASA πάτησε στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη, με σκοπό -αν όλα πάνε καλά- να αναζητήσει ίχνη μικροβιακής ζωής και να τον μελετήσει γεωλογικά. Το σκάφος εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 20.000 χλμ./ώρα και προσεδαφίστηκε στον κρατήρα Jezero. Μάλιστα η NASA έδωσε και τις πρώτες εικόνες του Perseverance από την επιφάνεια του.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Η προσεδάφιση του Perseverance έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από το προσωπικό στο Κέντρο Ελέγχου της NASA. «Η προσεδάφιση επιβεβαιώθηκε!» αναφώνησε ο Σουάτι Μοχάν, υπεύθυνος για τον έλεγχο επιχειρήσεων. Στην αίθουσα ελέγχου στην Πασαντένα της Καλιφόρνιας, οι ομάδες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα χαράς τη στιγμή της επιβεβαίωσης προσεδάφισης.

Και το ίδιο το Perseverance που… έχει λογαριασμό στο Twitter (!) να στέλνει το πρώτο του μήνυμα: «Είμαι ασφαλής στον Άρη. Το Perseverance θα σε πάει οπουδήποτε».

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere.



#CountdownToMars — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Η διαδικασία προσεδάφισης του Perseverance ξεκίνησε την Πέμπτη (18/2) λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας και διήρκεσε -σύμφωνα με τον προγραμματισμό- 7 λεπτά. «Τα 7 λεπτά του τρόμου», όπως τα αποκαλούν οι επιστήμονες της NASA. Οι επιστήμονες έπρεπε να βεβαιωθούν ότι το ρόβερ, το οποίο έκανε ένα επτάμηνο διαστημικό ταξίδι απόστασης 470 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, κατέβηκε σώο και αβλαβές στην επιφάνεια του Άρη, ενός προορισμού με κακή φήμη στη διαστημική ιστορία, καθώς ουκ ολίγες φορές -σχεδόν τις μισές- έχουν αποτύχει οι απόπειρες προσεδάφισης. Το «Perseverance» είναι το πέμπτο ρόβερ που οι ΗΠΑ στέλνουν στον Άρη.

Η αποστολή του Perseverance

Το Perseverance θα κατέβει μέσα στον μεγάλο κρατήρα Jezero, που κάποτε ήταν αρχαία λίμνη και δέλτα ποταμού και όπου θεωρείται πιθανότερο να υπήρχαν μορφές ζωής πριν δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Άρης ήταν πιο θερμός, υγρός και πιθανώς φιλόξενος για ζωή.

Where am I now? Check out this interactive map to zoom in and explore my landing site:https://t.co/uPsKFhW17J



And for the ground level view, my first images are here, with many more to come in the days ahead:https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/B6TJTikAyX — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Μεταξύ άλλων, το ρόβερ διαθέτει μια πειραματική συσκευή που θα μετατρέπει το διοξείδιο της αρειανής ατμόσφαιρας σε καθαρό οξυγόνο, καθώς επίσης ένα μίνι μετεωρολογικό σταθμό, 19 κάμερες και δύο μικρόφωνα που θα καταγράψουν τους πρώτους αρειανούς ήχους.

Επίσης το ρόβερ θα απελευθερώσει το «Ingenuity», ένα μικρό ρομποτικό ελικόπτερο βάρους 1,8 κιλών, το πρώτο στην ιστορία που θα πετάξει σε έναν άλλο κόσμο.

Το μήνυμα Μπάιντεν

Την προσεδάφισή του Perseverance παρακολούθησε και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπαίντεν, ο οποίος έστειλε και το δικό του μήνυμα στα social media. «Συγχαρητήρια στη NASA και σε όλους που δούλεψαν σκληρά για να καταστεί δυνατή η ιστορική προσγείωση του Perseverance. Σήμερα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι με τη δύναμη της επιστήμης και της αμερικανικής εφευρετικότητας, τίποτα δεν είναι πέρα ​​από τη σφαίρα πιθανότητας», έγραψε στο Twitter.