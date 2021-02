Perseverance: «Πάτησε» στον Άρη κι έγραψε ιστορία – Οι πρώτες φωτογραφίες (video)

Το ρομποτικό ρόβερ “Perseverance” της αποστολής “Mars 2020” της NASA πάτησε στην επιφάνεια του Άρη, με σκοπό -αν όλα πάνε καλά- να αναζητήσει ίχνη μικροβιακής ζωής στον πλανήτη και να τον μελετήσει γεωλογικά.

Και το έκανε πανηγυρικά! «Η προσεδάφιση επιβεβαιώθηκε!» αναφώνησε ο Σουάτι Μοχάν, υπεύθυνος για τον έλεγχο επιχειρήσεων. Στην αίθουσα ελέγχου στην Πασαντένα της Καλιφόρνιας, οι ομάδες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα χαράς τη στιγμή της επιβεβαίωσης προσεδάφισης.

Και το ίδιο το Perseverance που… έχει λογαριασμό στο Twitter (!) να στέλνει το πρώτο του μήνυμα:

«Είμαι ασφαλής στον Άρη. Το Perseverance θα σε πάει οπουδήποτε».

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere. #CountdownToMars

Ακολούθως συνέχισε να… τιτιβίζει, δείχνοντας υπερήφανα και τις πρώτες φωτογραφίες που τράβηξε από τον «κόκκινο πλανήτη».

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ