NASA: Τρεις Αμερικανοί αστροναύτες και 1 Ρώσος κοσμοναύτης επέστρεψαν μετά από 8 μήνες παραμονής στο Διάστημα

Τρεις Αμερικανοί αστροναύτες και ένας Ρώσος κοσμοναύτης επέστρεψαν στη Γη έπειτα από παραμονή οκτώ μηνών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Και οι τέσσερις οδηγήθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις σε ιατρική μονάδα, ανακοίνωσε η NASA.

Οι αστροναύτες της NASA Μάθιου Ντόμινικ, Μάικλ Μπάρατ και Τζανέτ Επς και ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντερ Γκρεμπένκιν «μεταφέρθηκαν σε τοπική ιατρική μονάδα για πρόσθετη αξιολόγηση», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος, μετά την προσγείωση του πληρώματος στις 3:29 π.μ. ώρα Ελλάδας (0729 GMT) στα ανοικτά της ακτής του Κόλπου της Φλόριντα με το διαστημόπλοιο «Crew Dragon».

Το πλήρωμα υποβλήθηκε στις συνήθεις ιατρικές αξιολογήσεις κατά την έξοδο από το σκάφος, ανέφερε η NASA, αλλά πρόσθεσε ότι, «για προληπτικούς λόγους, όλα τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν μαζί στην μονάδα» για πρόσθετες εξετάσεις.

Η NASA, η οποία είναι συνήθως σιωπηλή όσον αφορά τα ιατρικά ζητήματα των αστροναυτών, αρνήθηκε να πει τι ήταν αυτό που οδήγησε στην επίδειξη προσοχής ή να περιγράψει την κατάσταση του πληρώματος.

Η διαστημική υπηρεσία της Ρωσίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της κατάστασης του Γκρεμπένκιν.

