«Βόμβα» από τους New York Times για την ανταρσία της Wagner του Γιεβγκένι Πριγκόζιν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, ο Ρώσος Στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, ο επονομαζόμενος «Αρμαγεδδών», γνώριζε εκ των προτέρων για τις κινήσεις των μισθοφόρων.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times την Τετάρτη (28.06.2023), η ανταρσία της Wagner του Γιεβγκένι Πριγκόζιν το Σαββατοκύριακο 24 – 25 Ιουνίου στη Ρωσία, φαίνεται πως ήταν εν γνώσει του Ρώσου Στρατηγού Σεργκέι Σουροβίκιν.

Ειδικότερα, πηγές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν στους New York Times, ότι ο «Στρατηγός Αρμαγεδδών», Σεργκέι Σουροβίκιν, πρώην διοικητής των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, βοήθησε τον Γιεβγκένι Πριγκόζιν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της εξέγερσης στη Ρωσία, στην πλέον σημαντική εσωτερική απειλή για τον Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στα 23 χρόνια που ηγείται της χώρας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν είναι ένας από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους Αξιωματικούς των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και παρά το γεγονός ότι αντικαταστάθηκε από τον Βαλέρι Γκερασίμοφ ως διοικητής των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, εντούτοις διατηρεί σημαντική επιρροή στις επιχειρήσεις και παραμένει αρκετά δημοφιλής στους στρατιώτες λόγω της επιτυχημένης καριέρας κα;ι πορείας που είχε, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον πόλεμο στη Συρία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν, επίσης, στους New York Times ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι και άλλοι Ρώσοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί ενδεχομένως υποστήριξαν την προσπάθεια του Πριγκόζιν να αλλάξει η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, ενώ ακόμα εκτιμούν ότι ο επικεφαλής της Wagner δεν θα τολμούσε να ξεκινήσει την ανταρσία δίχως να έχει πειστεί ότι θα λάβει την υποστήριξη και την βοήθεια που χρειάζεται από άτομα σε θέσεις εξουσίας.

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και αξιωματούχοι των ΗΠΑ είπαν στους New York Times ότι ο Πριγκόζιν φαινόταν να πιστεύει ότι μεγάλα τμήματα του ρωσικού στρατού θα τάσσονταν στο πλευρό του καθώς η συνοδεία του κινούνταν προς τη Μόσχα.

Σημειώνεται ότι ο Πριγκόζιν και ο Σουροβίκιν είχαν συνεργαστεί κατά την διάρκεια της στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία. Οι New York Times αναφέρουν ότι οι δύο άντρες δεν είχαν συμφωνήσει στην αποπομπή του Βλάντιμιρ Πούτιν από την εξουσία, αλλά να απαλλαγούν ο υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού και ο Στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ από τα καθήκοντά τους.

Εξάλλου τόσο ο Πριγκόζιν όσο και ο Σουροβίκιν έχουν βάσιμους λόγους να επιθυμούν την καθαίρεση του Γκερασίμοφ, αφού τον θεωρούν υπόλογο για τις αποτυχίες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, ενώ αντιθέτως οι ίδιοι πιστώνονται τις όποιες τακτικές επιτυχίες της Ρωσίας στον πόλεμο.

Εάν ο Στρατηγός Σουροβίκιν πράγματι συμμετείχε στην αποτυχημένη ανταρσία της Wagner στη Ρωσία, τότε αυτό θα αποδείκνυε για ακόμη μια φορά την εσωτερική σύγκρουση εντός της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ίδιος τόνισε σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram ότι:

«Απευθύνομαι στους πολεμιστές και στους ηγέτες του ομίλου Wagner (…) Έχουμε το ίδιο αίμα, είμαστε πολεμιστές. Ζητώ να σταματήσετε (…) Προτού να είναι πολύ αργά, πρέπει να υπακούσετε στη βούληση και στις διαταγές του εκλεγμένου προέδρου της Ρωσίας», ωστόσο αρκετοί αναλυτές δεν πείστηκαν από την τοποθέτησή του.

