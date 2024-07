New York Times: Ο Μπάιντεν εκμυστηρεύθηκε σε συνεργάτη του ότι σκέφτεται να αποσυρθεί από υποψήφιος Πρόεδρος

Μια αποκάλυψη που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες ανατροπές στην κούρσα για την Προεδρία των ΗΠΑ κάνουν οι New York Times όσον αφορά στον Τζο Μπάιντεν και αν τελικά θα είναι υποψήφιος.

Σύμφωνα με τους New York Times ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος για ακόμα μια θητεία, Τζο Μπάιντεν εκμυστηρεύθηκε σε συνεργάτη του ότι σκέφεται να αποσυρθεί από την κούρσα!

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι η κατάσταση πιθανότατα δεν σώζεται μετά την καταστροφική εμφάνισή του στο debate και αν δεν μπορεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι «κάνει για την δουλειά» τότε θα αποχωρήσει.

Αυτό που θα τα κρίνει όλα όπως είπε ένας βασικός σύμμαχος του Μπάιντεν στους New York Times, θα μπορούσε να είναι η στάση που θα κρατήσουν οι Δημοκρατικοί στην Πενσιλβάνια και το Γουισκόνσιν το Σαββατοκύριακο.

Λίγα λεπτά μετά την δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Μπάιντεν, Άντριου Μπέιτς, επέμεινε ότι το ρεπορτάζ είναι απολύτως ανακριβές. Μάλιστα παραπονέθηκε ότι οι New York Times τους ειδοποίησαν μόλις 7 λεπτά πριν το δημοσιεύσουν.

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v