Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία φέρεται να είχε ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον Εμανουέλ Μακρόν, τέσσερις ημέρες πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν για χόκει, όταν ο Γάλλος ομόλογος του τηλεφώνησε για να του προτείνει να συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν και να αποφευχθεί η εισβολή.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν αρνείται μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αλλά περιφρονεί επιδεικτικά την προτροπή του Γάλλου ομολόγου του. «Για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να παίξω χόκεϊ επί πάγου. Σας μιλάω από το αθλητικό κέντρο προτού ξεκινήσω την προπόνηση» απάντησε.

Τα όσα συζήτησαν οι δύο ηγέτες στις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να μεταδοθούν – όπως αναφέρει η Daily – από το γαλλικό δίκτυο «France -2» την ερχόμενη Πέμπτη (30.06.2022), καθώς υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο από την συνομιλία τους.

Βλαντιμίρ Πούτιν και Εμανουέλ Μακρόν -όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail- επικοινώνησαν μόλις τέσσερις ημέρες πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο της Γαλλίας να προσπαθεί να «φρενάρει» τις εχθρικές προθέσεις της Μόσχας. Από την αρχή της συνομιλίας τους, ο Μακρόν ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό «να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του».

«Τι μπορώ να πω; Εσείς οι ίδιοι βλέπετε τι συμβαίνει», φέρεται να είπε ο Πούτιν, κατηγορώντας την Ουκρανία για αθέτηση των συμφωνιών του Μινσκ και υποστηρίζοντας ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να προμηθευτεί πυρηνικά όπλα. Επίσης, ο πρόεδρος της Ρωσίας κατηγόρησε ευθέως τον Γάλλο ομόλογό του ότι επιδιώκει να αναθεωρήσει τις συμφωνίες του Μινσκ. «Δεν ξέρω αν ο νομικός σας σύμβουλος ξέρει από νομικά! Όσο για μένα, κοιτάζω απλώς τα κείμενα και προσπαθώ να τα εφαρμόσω», φέρεται να υποστήριξε ο Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Ρωσία φάνηκε επίσης να περιφρονεί επιδεικτικά την προτροπή του Γάλλου ομολόγου του για μια συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν. «Για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να παίξω χόκεϊ επί πάγου. Σας μιλάω από το αθλητικό κέντρο προτού ξεκινήσω την προπόνηση. Αλλά πρώτα θα μιλήσω με τους συμβούλους μου», φέρεται να είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παρά την ένταση κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Εμανουέλ Μακρόν – σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της Daily Mail -προσπάθησε να παίξει το ρόλο του μεσολαβητή, λέγοντας ότι θα παροτρύνει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «ηρεμήσει τους πάντες» όχι μόνο στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και το τηλεφώνημα τους ολοκληρώθηκε σε εγκάρδιους τόνους. «Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση Βλαντιμίρ. Θα μείνουμε σε επαφή . Όταν υπάρχει, κάτι καλέστε με», δήλωσε ο Μακρόν. «Σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε», είπε ο Πούτιν, μιλώντας στη γαλλική γλώσσα.

