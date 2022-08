Η φωνή του «Grease» σίγησε για πάντα. Η Ολίβια Νιούτον-Τζον πέρασε στην αιωνιότητα, δίνοντας γενναία μάχη με τον καρκίνο για 30 ολόκληρα χρόνια και σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές της όλων των ηλικιών, καθώς οι διαχρονικές της επιτυχίες περνάνε από γενιά σε γενιά.

Με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο και την υπέροχη φωνή της, η Ολίβια Νιούτον-Τζον ήταν μια σταρ που άφησε εποχή και «έφυγε» χθες (8.8.2022) από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε ηλικία 43 ετών και από τότε έγινε υπέρμαχος της ευαισθητοποίησης για τη νόσο που «χτυπά» εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, ιδρύοντας το Olivia Newton-John Foundation Fund.

Σε αυτό, μάλιστα, ζητά η οικογένειά της να γίνουν τυχόν δωρεές αντί λουλουδιών για τον θάνατό της. «Η θεραπευτική έμπνευση και η πρωτοποριακή εμπειρία της με τα φυτικά φάρμακα συνεχίζεται με το Ταμείο Olivia Newton-John Foundation, αφιερωμένο στην έρευνα φυτικής ιατρικής και καρκίνου. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά να γίνουν τυχόν δωρεές στη μνήμη της στο Ταμείο Olivia Newton-John Foundation Fund (ONJFoundationFund. org)», έγραψε ο σύζυγός της στο Facebook, ανακοινώνοντας τα δυσάρεστα νέα.

Η «εκτόξευσή» της με το «Grease» και το «Physical»

Αν και αρχικά ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, η Ολίβια Νιούτον-Τζον κατέκτησε γρήγορα τα charts με ποπ επιτυχίες, όπως τα «Til You Say You’ll Be Mine» (1966) και το άλμπουμ «If Not for You» (1971), με το ομώνυμο τραγούδι να κυκλοφορεί δια χειρός Μπομπ Ντίλαν και Τζορτζ Χάρισον.

Εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision του 1974 με το τραγούδι «Long Live Love», με το οποίο κατέκτησε την 4η θέση.

Γνώρισε την απόλυτη επιτυχία και την «εκτόξευση» μεταξύ των αστέρων της εποχής, πρωταγωνιστώντας στο μιούζικαλ «Grease» μαζί με τον Τζον Τραβόλτα ως η Σάντι Όλσον, αποκαλύπτοντας και τη σέξι πλευρά της.

Η κινηματογραφική μεταφορά της επιτυχίας του Μπρόντγουεϊ ήταν το μεγαλύτερο blockbuster του 1978, με το ντουέτο της ίδιας με τον Τζον Τραβόλτα στο, «You’re the One That I Want» να κατακτά την κορυφή των ποπ charts και το «Summer Nights», επίσης τραγούδι από την ταινία, να φτάνει στο Νο. 5. Η σόλο μπαλάντα της, «Hopelessly Devoted to You», ανέβηκε στο Νο. 3.

Ακριβώς όπως η Σάντι Όλσον έγινε από ένα καλό και σωστό κορίτσι σε ένα σέξι, νευρικό, «κακό» κορίτσι, η Ολίβια Νιούτον-Τζον έκανε μια αντίστοιχη ανανέωση της εικόνας της στη μουσική της καριέρα μετά το «Grease».

Το 1981 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Physical» και η τραγουδίστρια κατέκτησε για 10 εβδομάδες την κορυφή του ποπ τσαρτ του Billboard, για να ονομαστεί τελικά ως το μεγαλύτερο τραγούδι της δεκαετίας του 1980.

Οι προκλητικοί στίχοι οδήγησαν δύο σταθμούς της Γιούτα να απαγορεύσουν το κομμάτι, το οποίο τελικά έλαβε τον άτυπο τίτλο του πιο σέξι τραγουδιού όλων των εποχών, λόγω και του βίντεο κλιπ του, με τις αερόβιες ασκήσεις.

Η ίδια δήλωσε στο Fox News για το φαινόμενο του «Physical» ότι «ποτέ δεν το σκέφτηκα πραγματικά ως σέξι. Οπότε σκέφτηκα ότι αυτός ο τίτλος ήταν αστείος. Εννοώ, έπαθα κρίση πανικού όταν βγήκε γιατί σκέφτηκα, «Ω, το έχω παρακάνει! Απλώς πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο για γυμναστική» Και αυτό το έκανε ακόμα μεγαλύτερο! Αλλά είμαι πολύ ευγνώμων που έχω αυτό το τραγούδι στη ζωή μου».

Το «αντίο» του Τζον Τραβόλτα

Ο συμπρωταγωνιστής της στο «Grease», Τζον Τραβόλτα, ανέβασε μια φωτογραφία της στα social media, γράφοντας στη λεζάντα:

«Αγαπημένη μου Ολίβια, έκανες όλων τις ζωές πολύ καλύτερες. Ο αντίκτυπός σου ήταν απίστευτος. Σ ‘αγαπώ τόσο πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και θα είμαστε ξανά όλοι μαζί. Νιώθω δικός σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα και για πάντα! Ο δικό σου Ντάνι, ο δικός σου Τζον!».

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί ξανά στη σκηνή για να τραγουδήσουν το «You’re the One That I Want» το 2022, 24 χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Grease», στο πάρτι που έκαναν για την έκδοση του φιλμ σε DVD και φαίνεται πως η χημεία τους δεν χάθηκε ποτέ.

Οι διακρίσεις της σε μια πλούσια καριέρα

Η Αγγλο-Αυστραλή Ολίβια Νιούτον Τζον εκτός από τραγουδίστρια, ήταν ηθοποιός, στιχουργός, χορεύτρια, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια. Πήρε 4 φορές βραβείο Γκράμυ και μπήκε 5 φορές στο number-one και δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100 ενώ δυο δίσκοι της έχουν καταλάβει την πρώτη θέση στο Billboard 200.

Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έχουν γίνει χρυσοί. Έχει πουλήσει σχεδόν 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και ήταν μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.