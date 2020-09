Η Πάτι Σμιθ, η Τζόαν Μπαέζ και άλλοι μοιράστηκαν – από το σπίτι του ο καθένας – μια εκδοχή του «People Have the Power» για τα έκτα γενέθλια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Pathway to Paris, η οποία είναι αφοσιωμένη στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής.

Σε οκτώ λεπτά, καλλιτέχνες, ακτιβιστές, σπουδαστές και άλλοι, από 24 χώρες, 38 πόλεις και έξι ηπείρους, τραγουδούν. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Μάικλ Στάιπ, η Σίντι Λόπερ, η Στέλλα Μακάρτνεϊ, ο Ιταλός μπασκετμπολίστας Τζίτζι Ντατόμε και και…

«Ένα όραμα για το μέλλον περιλαμβάνει μια δίκαιη μετάβαση από την εποχή των ορυκτών καυσίμων σε μια εποχή 100% ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμης σημασίας θεμάτων της φυλετικής δικαιοσύνης, ισότητας των φύλων, προστασίας των δικαιωμάτων των αυτόχθονων και του τερματισμού της πνιγηρής φτώχειας» τόνισε, σε ανακοίνωση, η Τζέσι Πάρις Σμιθ (Jesse Paris Smith), κόρη της Πάτι και συνιδρύτρια της ΜΚΟ μαζί με την τσελίστα Ρεμπέκα Φουν.

«Η τρέχουσα πανδημία έχει δείξει στιγμές και νήματα ελπίδας και αισιοδοξίας, αλλά έχει επίσης δείξει πόσο κατακερματισμένη παραμένει η επικοινωνία στον πλανήτη μας» πρόσθεσε. «Βιώνουμε εδώ και δεκαετίες την ίδια απελπισία με την κλιματική αλλαγή και με όλα τα κατεπείγοντα ζητήματα τα οποία οφείλουν να ενώνουν τον κόσμο».

Το «People Have the Power» έγραψε και ηχογράφησε η Πάτι Σμιθ μαζί με τον εκλιπόντα σύζυγό της, τον Φρεντ “Σόνικ” Σμιθ, το 1987, όταν ήταν έγκυος στην Πάρις Σμιθ. Συχνά κλείνει τις εμφανίσεις της επί σκηνής με αυτόν τον «ύμνο», ο οποίος παίζεται σε κάθε εκδήλωση της Pathway to Paris, από το το 2014, χρονιά που ιδρύθηκε η ΜΚΟ, έως σήμερα.