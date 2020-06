Καινούργιο, σπαρακτικό τραγούδι από τον Terrace Martin εμπνευσμένο από το κύμα αντιρατσισμού στις ΗΠΑ μετά και τη δολοφονία από λευκούς αστυνομικούς, του άοπλου αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Στο “Pig Feet” συμμετέχουν οι Denzel Curry, Kamasi Washington, G Perico και Daylyt. Το σχεδόν 6′ λεπτών κλιπ ανοίγει με πυροβολισμούς να ακούγονται και με τη δήλωση “αυτό το βίντεο συμβαίνει ακριβώς έξω απ’ το παράθυρό σου”. Μια γυναίκα – η φωνή της Britney Thomas – κραυγάζει πάνω από τους ήχους ελικοπτέρου “τον σκότωσαν! Δεν είχε καν όπλο!”. “Helicopters over my balcony/If the police can’t harass, they wanna smoke every ounce of me” τραγουδά ο Kamasi Washington, ενώ μπροστά στα μάτια μας περνούν κλιπ διαδηλώσεων διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα.

Στον δεύτερο στίχο, τη σκυτάλη παίρνει ο Daylyt: “Green jackets, the old cats, feel the heat cliff, eclipse,/Blacks cover the white light, cats stuck in the twilight”.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ