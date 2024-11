Politico: Οι σαμπάνιες για τη νίκη του Τραμπ και η επόμενη μέρα στη “διχασμένη” Ευρώπη

Νέα ανάλυση εξέδωσε το Politico, σύμφωνα με το οποίο στην Ευρώπη νικητές από την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις Αμερικανικές προεδρικές εκλογές, είναι οι «λαϊκιστές, δεξιοί καταστροφείς της».

Με φόντο την επόμενη μέρα της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που βρίσκονται στη Βουδαπέστη για την 5η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, εστιάζουν στα πλεονεκτήματα της νίκης του νέου Αμερικανού προέδρου. Βέβαια, σύμφωνα και με το Politico, οι απόψεις για το πόσο συμφέρουσα είναι αυτή η επικράτηση, διίστανται.

Από τη μία, η εκλογή του είναι θετική «για τους λαϊκιστές, δεξιούς καταστροφείς» της Ευρώπης, όπως τους χαρακτηρίζει το Politico, που προσθέτει ότι είναι οι «πραγματικοί νικητές» της κάλπης.

Από την άλλη, Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Εμανουέλ Μακρόν τάσσονται υπέρ πρωτοβουλιών που θα αλλάξουν την Ευρώπη, αναβαθμίζοντάς την σε θέματα ασφαλείας. «Ήρθε η ώρα να “ξυπνήσουμε” από τη γεωπολιτική μας αφέλεια», είπε νωρίτερα ο Έλληνας πρωθυπουργός.

On a recent trip to Strasbourg, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán vowed to pop several bottles of Champagne if his friend, Donald Trump, won the U.S. presidential election.https://t.co/PjxCm4hJVv