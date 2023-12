Η λέξη Rizz είναι αυτή που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για το 2023 από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία λέγεται κυρίως μεταξύ των νέων της Generation Z (γεννηθέντες μεταξύ 1996 και 2010) και σημαίνει τη «ρομαντική γοητεία» ενός ανθρώπου, προερχόμενη από τη λέξη charisma αλλά γραμμένη με πιο… περιπαικτικό τρόπο.

Όταν κάποιος έχει rizz, έχει την ικανότητα να προσελκύει τους συντρόφους του μέσω της «ρομαντικής γοητείας» και του αντίστοιχου στυλ του, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επεξήγησή του το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη λέξη έλαβε 32.000 ψήφους και επικράτησε μεταξύ των άλλων υποψηφιοτήτων ως η λέξη της χρονιάς.

Η λέξη rizz άρχισε να χρησιμοποιείται ακόμα περισσότερα μετά τις δηλώσεις του Τομ Χόλαντ, του ηθοποιού που ενσάρκωσε τον Spider-Man στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel, όταν τον ρώτησαν από το Buzzfeed ποιο είναι το μυστικό του για το rizz του, με τον ίδιο να απαντάει ότι «δεν έχω καθόλου, είναι περιορισμένο».

Οι εκδότες του λεξικού Oxford English Dictionary του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης συμπληρώνουν στην επεξήγησή τους ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ρήμα στη φράση «rizz up», που σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή να προσελκύσεις ένα άτομο ή απλώς να του πιάσεις την κουβέντα και να το φλερτάρεις.

CONFIRMED: The @OxUniPress Word of the Year 2023 is…



Rizz



(n.) style, charm, or attractiveness; the ability to attract a romantic or sexual partner. #WOTY23 pic.twitter.com/d7dRJZlnBk