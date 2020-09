Ο οίκος Saint Laurent προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της κοινωνικής αποστασιοποίησης και παρουσίασε την ανδρική κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021 με ένα φιλόδοξο πρότζεκτ, σε επιμέλεια του Anthony Vaccarello.

Στο επίκεντρο του «No Matter How Long the Night Is (Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη είναι η νύχτα)» του οίκου Saint Laurent είναι μια ταινία μικρού μήκους στην οποία η Nathalie Canguilhem αιχμαλωτίζει την κολεξιόν στον ορίζοντα του Παρισιού, της Νέας Υόρκης και του Πεκίνου.

Ο οίκος Saint Laurent περιγράφει το πρότζεκτ ως μια «μοναδική εικονική και πραγματική εμπειρία» που γιορτάζει την τελευταία ανδρική κολεξιόν με μια ποικιλία τρόπων: βίντεο, online εμπειρία διευρυμένης πραγματικότητας, τρισδιάστατες εικόνες οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με το σημείο θέασης, αφίσες, κρυμμένα στίκερ, φωτογραφικούς τοίχους, ακόμη και μια playlist μουσικής. «Ένα διαρκές και ταυτόχρονο παιχνίδι ηχούς δημιουργεί έναν ανέφικτο διάλογο μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας» λένε από τον Saint Laurent.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ