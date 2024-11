Scandinavian Airlines: Περιπέτεια στον αέρα για πάνω από 200 επιβάτες λόγω αναταράξεων

Δύσκολες στιγμές πέρασαν μέσα στο αεροσκάφος οι πάνω από 200 επιβάτες μιας πτήσης των Scandinavian Airlines προς το Μαϊάμι.

Την ώρα που η πτήση ήταν πάνω από τη Γροιλανδία σημειώθηκαν αναταράξεις στο αεροσκάφος με τους επιβάτες να βρίσκονται σε πανικό.

Από τις αναταράξεις έπεσαν κάποια αντικείμενα προς τους επιβάτες χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει στην Κοπεγχάγη προκειμένου το αεροσκάφος να υποβληθεί σε έλεγχο.

Happening now ! SAS – Scandinavian Airlines Airbus A330-343 aircraft (LN-RKS) operating flight SAS957 from Stockholm Arlanda Airport (ARN) to Miami (MIA) is returning back to the origin (Europe) after almost reaching the east coast of the United States of America.



