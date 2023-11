Σίγησε για πάντα η θρυλική φωνή του Shane MacGowan, καθώς ο τραγουδιστής και ιδρυτής του θρυλικού πανκ συγκροτήματος «The Pogues», πέθανε σήμερα (30.11.2023) σε ηλικία 65 ετών μετά από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε τα τελευταία χρόνια.

Την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή του πανκ συγκροτήματος «The Pogues» αποκάλυψε η οικογένειά του, η οποία σε ανακοίνωση της ανέφερε ότι ο Shane MacGowan πέθανε στις 3:30 π.μ. στις 30 Νοεμβρίου.

Η σύζυγός του, Victoria Mary Clarke, αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο τον Shane MacGowan με ανάρτησή της στα social media όπου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο τραγουδιστής του εμβληματικού συγκροτήματος ήταν ο έρωτας της ζωής της.

«Ο Shane θα είναι πάντα το φως που κρατάω μπροστά μου και το μέτρο των ονείρων μου και ο έρωτας της ζωής μου», τόνισε η Victoria May Clarke.

«Είμαι ευλογημένη πέρα από κάθε λέξη που τον γνώρισα και τον αγάπησα και που αγαπήθηκα τόσο ατελείωτα και άνευ όρων από αυτόν», ανέφερε η σύζυγος του τραγουδιστή.

Τα προβλήματα υγείας

Ο Shane MacGowan είχε πολλά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Το καλοκαίρι του 2015 γλίστρησε και έπεσε έξω από στούντιο στο Δουβλίνο με αποτέλεσμα να σπάσει τη λεκάνη του και να κυκλοφορεί για μεγάλο διάστημα με αναπηρικό καροτσάκι.

Στις 6 Δεκεμβρίου του 2022 μπήκε στο νοσοκομείο με λοίμωξη και διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα. Το καλοκαίρι του 2023 ξαναμπήκε στο νοσοκομείο με λοίμωξη και τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Τα δόντια, οι καταχρήσεις και το «κάρφωμα» της Sinead O’Connor

Τα χαλασμένα δόντια του αποτέλεσμα σήμα κατατεθέν του. Τα έχανε λίγα, λίγα. Έχασε το τελευταίο από τα φυσικά του δόντια το 2008. Έβαλε προσθετικά δόντια το 2015 και ανάμεσά τους ξεχώρισε ένα χρυσό.

Είχε κατά καιρούς τεράστια προβλήματα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Το 2001, μάλιστα η αείμνηστη τραγουδίστρια Sinead O’Connor τον «κάρφωσε» στην αστυνομία του Λονδίνου για κατοχή ναρκωτικών, σε μια προσπάθεια να τον αποθαρρύνει από τη χρήση ηρωίνης.

Η ζωή του

Ο Shane Patrick Lysaght MacGowan όπως ήταν το πλήρες όνομά του γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 1957 στο Κεντ της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς Αγάπησε από μικρός τη μουσική.

Το 1982 ίδρυσε τους θρυλικούς «The Pogues», αλλά το 1991 το συγκρότημά του τον απέλυσε, για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Ξαναγύρισε στο γκρουπ το 2001 και ήταν μαζί τους ως το 2014.

Με τους «The Pogues» είπε μυθικά τραγούδια όπως τα: «Poguetry in Motion EP», «The Irish Rover», «Fairytale of New York» «Fiesta».