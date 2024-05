Shani Look: «Είναι ακόμη όμορφη, μοιάζει σαν ζωντανή» – Συγκλονίζουν οι γονείς της 22χρονης ισραηλογερμανίδας

Μπορεί να μην ξαναδούν το παιδί τους ζωντανό, ωστόσο οι γονείς της Σάνι Λουκ αισθάνονται μια ανακούφιση. Η σορός της κόρης τους που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς επέστρεψε στο Ισραήλ και θα μπορέσουν πλέον να την κηδέψουν.

Η 22χρονη Σάνι Λουκ έπεσε θύμα των τρομοκρατών της Χαμάς τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου και χθες Παρασκευή (17.05.2024) βρέθηκε η σορός της σε μια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας από τον στρατό του Ισραήλ.

«Ο στρατός ήρθε και μας είπε ότι η σορός της βρέθηκε και μεταφέρθηκε στο Ισραήλ. Είμαστε χαρούμενοι που επέστρεψε και μπορούμε να την θάψουμε κανονικά», ανέφερε η μητέρα της Ρικάρντα Λουκ στην Post.

Μετά από 7 μήνες από την ημέρα που χάθηκε οι γονείς της παρέλαβαν τη σορό της κόρης τους. «Το σώμα που έχουμε τώρα είναι πλήρες και όμορφο και μοιάζει πραγματικά σαν να είναι ζωντανή. Ήταν «σαν θαύμα» που το σώμα της βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση», τόνισαν χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας δεν δίστασε να πει ότι ίσως «βρισκόταν σε ένα από τα τούνελ που ήταν πολύ, πολύ κρύο… γι’ αυτό το σώμα είναι πλήρες και όμορφο και το δέρμα έχει ακόμα το ίδιο χρώμα, βλέπετε ακόμα τα τατουάζ, είναι εκπληκτικό».

Shani Louk, Amit Buskila and Yitzhak Gelernter were kidnapped and murdered by Hamas terrorists on October 7 from the Nova Music Festival.



Overnight, our troops recovered their bodies and brought them back home to Israel.



We will continue operating to bring all of our hostages… pic.twitter.com/ya8IoZ8Dvb