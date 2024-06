Γαλλία: Ακτιβίστρια οικολόγος κόλλησε κόκκινο αυτοκόλλητο στον πίνακα «Οι παπαρούνες» του Μονέ

Ακτιβίστρια οικολόγος συνελήφθη σήμερα έπειτα από επίθεση κατά του διάσημου πίνακα του Κλοντ Μονέ «Οι παπαρούνες» στο Μουσείο του Ορσέ, στη Γαλλία.

Βίντεο της οργάνωσης Riposte alimentaire, που ευθύνεται για σειρά επιθέσεων κατά έργων τέχνης, που αναρτήθηκε στο Χ δείχνει την ακτιβίστρια που παρουσιάζεται ως «στρατευμένη πολίτης» να κολλά στον ιμπρεσιονιστικό πίνακα, που φυλάσσεται στο γαλλικό μουσείο, που αποτυπώνει τοπίο με παπαρούνες ένα αυτοκόλλητο πόστερ με εικόνα αποκάλυψης σε κόκκινο χρώμα.

«Αυτός ο εφιαλτικός πίνακας μπροστά μας, αυτό μας περιμένει αν δεν εφαρμοστεί καμία εναλλακτική! Στους +4°C, είναι η κόλαση που μας περιμένει», φώναξε η γυναίκα.

Η διεύθυνση του μουσείου ανακοίνωσε ότι ο πίνακας αποκαταστάθηκε, ότι η έκθεση άνοιξε στο κοινό και ότι θα καταθέσει μήνυση.

Η οργάνωση Riposte alimentaire που αγωνίζεται για την αειφόρο διατροφή έχει πραγματοποιήσει πολλές ανάλογες επιθέσεις τους τελευταίους μήνες.

How To Draw Anger Against your Cause



A climate activist has been arrested for sticking an adhesive poster on a Monet painting not protected by glass at the Musee d’Orsay in Paris. [Police source].



The action by the woman, a member of Riposte Alimentaire (Food Response) –… pic.twitter.com/3yx52gmTg1