SpaceX: «Η όρασή μου επιδεινώθηκε» – Οι ερασιτέχνες αστροναύτες του Polaris Dawn λένε για τις επιπτώσεις της ιστορικής αποστολής

Κάθε ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος της αποστολής Polaris Dawn της SpaceX ανέφερε διαφορετικές σωματικές ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του ιστορικού ταξιδιού τους, το οποίο έστειλε τους ερασιτέχνες αστροναύτες στο διάστημα.

Ανάμεσα τους, ήταν και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Jared Isaacman, ο πρώτος ερασιτέχνης αστροναύτης που περπάτησε στο διάστημα, κυβερνήτης της αποστολής Polaris Dawn της SpaceX.

«Η οξύτητα της όρασής μου άρχισε να επιδεινώνεται εκείνες τις πρώτες ημέρες», δήλωσε ο Scott “Kidd” Poteet, πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, στο CNN.

Η σύντροφός του στο πλήρωμά του Anna Menon, μηχανικός της SpaceX, η οποία ήταν η ιατρική υπεύθυνη της αποστολής Polaris Dawn, δήλωσε ότι υπέφερε από το σύνδρομο προσαρμογής στο διάστημα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που επηρεάζει περίπου το 60% έως 80% των αστροναυτών,

«Μπορεί να είναι ένα ολόκληρο φάσμα εμπειριών από ζαλάδα, ναυτία, μέχρι εμετό», δήλωσε η Menon. «Εγώ βίωσα πραγματικά όλη τη γκάμα».

Το ταξίδι στο διάστημα – με τις τρανταχτές δυνάμεις g και την αποπροσανατολιστική έλλειψη βαρύτητας – μπορεί να έχει ποικίλες επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα, από δυσάρεστες έως εντελώς επικίνδυνες.

Η NASA γνωρίζει και μελετά εδώ και καιρό αυτές τις παθήσεις, καθώς οι αστροναύτες της αναφέρουν τέτοια συμπτώματα εδώ και δεκαετίες.

