SpaceX: Στη Γη επέστρεψε ο δισεκατομμυριούχος αστροναύτης, μετά από μια ιστορική αποστολή

Πάτησε Γη το πλήρωμα του Polaris Dawn της SpaceX, έπειτα από πέντε ημέρες σε τροχιά, ολοκληρώνοντας έτσι την ιστορική αποστολή ως τον πρώτο διαστημικό περίπατο στον κόσμο από ιδιώτες αστροναύτες, ανάμεσά τους και ο δισεκατομμυριούχος Jared Isaacman.

Εικόνες που μεταδόθηκαν νωρίς (07:37 ώρα Ελλάδας) το πρωί της Κυριακής (15.09.2024) έδειξαν τους «ερασιτέχνες» αστροναύτες της SpaceX, να βγαίνει από την κάψουλα Dragon στις ακτές της Φλόριντα.

«Επιβεβαιώθηκε η προσθαλάσσωση του Dragon! Καλώς ήρθατε πίσω στη Γη», ανέφερε η SpaceX στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Η NASA σχολίασε ότι η αποστολή αντιπροσωπεύει «ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός» για τη διαστημική βιομηχανία.

Splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @rookisaacman , @kiddpoteet , @Gillis_SarahE , @annawmenon pic.twitter.com/nILpMQh2sR

Επανερχόμενο στη γήινη ατμόσφαιρα, το διαστημόπλοιο πλησίασε σε θερμοκρασίες 1.900 C από την τριβή με την ατμόσφαιρα καθώς κινούνταν με ταχύτητα περίπου 27.000 χλμ/ώρα.

Dragon’s hatch is open and the Polaris Dawn crew is getting ready to exit the spacecraft pic.twitter.com/KItVBSwJff