Stella Tennant: Θρήνος για τον θάνατο του super model της δεκαετίας του ’90

Έγραψε ιστορία στις πασαρέλες στην δεκαετία του ’90. Η Βρετανίδα Stella Tennant πέθανε ξαφνικά στα 50 της χρόνια βυθίζοντας στην φλίψη τον χώρο της μόδας.

Η Tennant ως μοντέλο μάγεψε με την ομορφιά της φορώντας στις πασαρέλες ρούχα των Karl Lagerfeld και Versace, ενώ έγινε εξώφυλλο στην Vogue και το Harper’s Bazaar.

«Η Stella ήταν μια υπέροχη γυναίκα και αποτελούσε έμπνευση για όλους μας. Θα μας λείψει αφόρητα», τόνισε σε ανακοίνωση η οικογένειά της.

Versace is mourning the death of #StellaTennant. Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace.



Stella Tennant for Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn