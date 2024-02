Super Bowl: Μητέρα δύο παιδιών η νεκρή από τους πυροβολισμούς στο Κάνσας – 11 παιδιά ανάμεσα στους 21 τραυματίες

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στο Κάνσας των ΗΠΑ μετά τη λήξη του περίφημου Super Bowl του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά φιλάθλων που γιόρταζαν τη νίκη της ομάδας των Τσιφς, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας 21, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Μια μητέρα δύο παιδιών που εργαζόταν ως DJ είναι η νεκρή του τραγικού επεισοδίου με πυροβολισμούς στο τέλος της πανηγυρικής παρέλασης για την νίκη των Kansas City Chiefs στον τελικό του Super Bowl στο Κάνσας, όπως αναφέρει το CNN, σύμφωνα με μια ανάρτηση του ραδιόφωνο KKFI 90.1 FM. Νεκρή είναι η Λίζα Λόπεζ – Γκάλβαν, ραδιοφωνική παραγωγός με δική της εκπομπή.

«Με ειλικρινή θλίψη και βαριά και συντετριμμένη καρδιά ενημερώνουμε ότι η DJ του KKFI Lisa Lopez, παρουσιάστρια του Taste of Tejano έχασε τη ζωή της», ανέφερε ο σταθμός στο Facebook.

«Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι με την απώλεια ενός τόσο καταπληκτικού ανθρώπου που έδωσε τόσα πολλά στο KKFI και την κοινότητα του KC», αναφέρει ο σταθμός.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τον θάνατό της.

Η στιγμή που το πλήθος αφοπλίζει έναν από τους δράστες:

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του CNN από τη σοκαριστική επίθεση έχουν τραυματιστεί 21 άτομα, 11 εκ των οποίων παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη ή σοβαρή κατάσταση, ενώ ασαφής παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός αλλά και το κίνητρο των δραστών.

Το κίνητρο της επίθεσης ψάχνει η Αστυνομία

Η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει ποιος άνοιξε πυρ και ποια ήταν τα κίνητρα για τους πυροβολισμούς που σκότωσαν μία γυναίκα και τραυμάτισαν περισσότερα από 20 άτομα στο τέλος της παρέλασης για τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl, κάνοντας τους οπαδούς ντυμένους με κόκκινες φανέλες να τρέχουν να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς ή να φροντίζουν άλλους πεσμένους στο έδαφος, καθώς οι αστυνομικές αρχές κατέκλυσαν την περιοχή.

Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί λίγα μέτρα μακριά από τον σταθμό Union Station στο κέντρο του Κάνσας Σίτι, στο Μιζούρι, για την εορταστική παρέλαση με αφορμή την επαναληπτική κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Kansas City Chiefs την Τετάρτη (14.02.2024), με τους παίκτες να βρίσκονται ακόμη στη σκηνή όταν ξέσπασε χάος υπό τον ήχο πυροβολισμών.

Πολλοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά, δήλωσαν οι αρχές.

Τρία άτομα συνελήφθησαν καθώς οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Κάνσας Στέισι Γκρέιβς, ο οποίος πρόσθεσε ότι στο σημείο βρέθηκαν όπλα, αλλά δεν διευκρίνισε πόσα. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν είχαν ανακοινωθεί κατηγορίες και δεν είχαν κατονομαστεί ύποπτοι.

WATCH: Moment gunfire erupts at the Super Bowl parade in Kansas City. Reports of multiple victims pic.twitter.com/5nU9V9C0Ou — BNO News (@BNONews) February 14, 2024

Καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα: πόσοι άνθρωποι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν και ποια ήταν τα κίνητρα της βίας που μετέτρεψαν μια ημέρα γιορτής σε τραγωδία.

«Είμαι θυμωμένος με αυτό που συνέβη σήμερα», δήλωσε την Τετάρτη ο αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι. «Οι άνθρωποι που ήρθαν σε αυτή τη γιορτή θα έπρεπε να περιμένουν ένα ασφαλές περιβάλλον».

Η αστυνομία συλλέγει φωτογραφίες και βίντεο, ανακρίνει μάρτυρες και κάνει ερωτήσεις στα θύματα, δήλωσε ο Γκρέιβς. Στις έρευνες συμμετέχει και το FBI.

Μάλιστα δημιούργησαν και ιστότοπο και ζητούν από οποιονδήποτε έχει ψηφιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να συλληφθούν αυτής της ασύλληπτης τραγωδίας να τα στείλει στην ιστοσελίδα.

«Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αυτό είναι μόνο το αρχικό στάδιο αλλά προχωράμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε», είπε.

Η αστυνομία δεν έχει μέχρι στιγμής αναγνωρίσει το πρόσωπο που έχασε τη ζωή του κατά τους πυροβολισμούς.

Το επεισόδιο ήταν ο 48ος μαζικός πυροβολισμός που έχει σημειωθεί φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Αρχείο Ένοπλης Βίας (Gun Violence Archive).

Οι αρχές εξακολουθούν να εργάζονται για να προσδιορίσουν τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, δήλωσε την Τετάρτη ο Γκρέιβς. Το CNN μίλησε με τέσσερα νοσοκομεία που συνολικά δέχθηκαν 29 ασθενείς από τους πυροβολισμούς, οι 19 από τους οποίους είχαν τραύματα από πυροβολισμούς.

New video shows moment gunfire erupts at the Super Bowl rally in Kansas City. At least 22 people shot pic.twitter.com/dUYM9G07fg — BNO News (@BNONews) February 15, 2024

Το νοσοκομείο Children’s Mercy Hospital δέχθηκε 11 παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 15 ετών από τον τόπο των πυροβολισμών, εκ των οποίων τα 9 πυροβολήθηκαν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του νοσοκομείου Λίζα Όγκουστιν.

Ο δήμαρχος του Κάνσας Σίτι Κουίντον Λούκας δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί «δεν θα ξεχαστούν».

Μερικές ώρες μετά την αγρια επίθεση, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη του και τονίζοντας για μία ακόμη φορά την ανάγκη για σκληρότερα μέτρα για τον περιορισμό της οπλοκατοχής.

Στην καταδίκη του περιστατικού προχώρησε ο Τζο Μπάιντεν μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

«Είναι καιρός να δράσουμε. Εκεί στέκομαι. Και ζητώ από τη χώρα να σταθεί μαζί μου. Για να ακουστεί η φωνή σας στο Κογκρέσο, ώστε επιτέλους να ενεργήσουμε για να απαγορεύσουμε τα πυροβόλα όπλα, να περιορίσουμε τους γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, να ενισχύσουμε τους ελέγχους ιστορικού, να κρατήσουμε τα όπλα μακριά από τα χέρια εκείνων που δεν έχουν καμία επιχείρηση να τα κατέχουν ή να τα χειρίζονται», είπε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

«Το να μετατραπεί αυτή η χαρά σε τραγωδία σήμερα στο Κάνσας Σίτι κόβει βαθιά την αμερικανική ψυχή. Τα σημερινά γεγονότα πρέπει να μας συγκινήσουν, να μας σοκάρουν, να μας ντροπιάσουν στην υποκριτική. Τι περιμένουμε? Τι άλλο πρέπει να δούμε; Πόσες ακόμα οικογένειες πρέπει να διαλυθούν;».

Πληροφορίες από CNN

Πηγή φωτογραφιών: Reuters