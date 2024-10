THAAD: Στο Ισραήλ αναπτύσσεται το πανίσχυρο αντιβαλλιστικό πυραυλικό σύστημα των ΗΠΑ – Τα χαρακτηριστικά του

Οι δυνατότητες των IDF στην αναχαίτιση εχθρικών εναέριων απειλών θα αναβαθμιστούν σε τεράστιο βαθμό, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Κυριακή (13.10.2024) ότι θα αναπτύξουν στο Ισραήλ μια πυροβολαρχία πυραυλικών αντιαεροπορικών συστημάτων τύπου THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense).

Μετά την επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου 2024, με περισσότερους από 180 βαλλιστικούς πυραύλους, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις αεράμυνας του Ισραήλ, με μία πυροβολαρχία από THAAD, τα πιο ισχυρά και προηγμένα αντιβαλλιστικά συστήματα που διαθέτουν, μαζί με 100 στρατιωτικό προσωπικό για την επιχειρησιακή λειτουργία και χρήση της.

Το σύστημα πυραυλικής αεροπορικής άμυνας THAAD έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από εχθρικές εισερχόμενες απειλές, όπως τακτικά βαλλιστικά βλήματα ή και πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειες, μέχρι 200 χιλιόμετρα και σε υψόμετρο 150 χιλιομέτρων, ενώ μια πυροβολαρχία έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει ταυτόχρονα έως και 48 εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό προηγμένων συστημάτων ραντάρ, το THAAD είναι το μόνο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ που μπορεί να εμπλέξει και να καταστρέψει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και μέσου βεληνεκούς τόσο έξω από την ατμόσφαιρα της Γης όσο μέσα στην ατμόσφαιρα, στην τελική φάση πτήσης των πυραύλων.

Με αυτόν τον τρόπο προστίθεται ακόμα ένα «επίπεδο» αντιπυραυλικής προστασίας, ενισχύοντας σε σημαντικό βαθμό την ισραηλινή αεράμυνα, μαζί με το Iron Dome, το David’s Sling και τα Arrow.

The Pentagon has announced the Immediate Deployment of a Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Battery operated by U.S. Soldiers to Israel, in order to Bolster Israeli Defenses against any Future Attack by Iran using Ballistic Missiles. pic.twitter.com/TxJtSbemin