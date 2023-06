Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι πρώτες εικόνες με τα συντρίμμια του υποβρυχίου Titan που ξεκίνησε για το ναυάγιο του «Τιτανικού» και τελικά οδήγησε στο θάνατο 5 ανθρώπους.

Το μοιραίο, ήρθε μετά από μία καταστροφική ενδορρήξη με τα θύματα να χάνουν ακαριαία τη ζωή τους.

Δείτε τις πρώτες εικόνες:

More debris being placed on another truck – a larger piece with wiring visible pic.twitter.com/p2xer27Q4Y June 28, 2023

Μία εβδομάδα μετά το τραγικό συμβάν και ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το τι μπορεί να προκάλεσε το δυστύχημα σε βάθος 13.000 ποδιών, τα κομμάτια του υποβρυχίου έρχονται στην επιφάνεια το ένα μετά το άλλο.

Large side panel offloaded. It has white tarp covering part of the panel. What looks like metal legs now being offloaded pic.twitter.com/fFqJ6qv5eU — Heather Gillis (@HeatherMGillis) June 28, 2023