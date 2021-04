Η παράδοση θέλει τους απόφοιτους στη Βρετανία να συγκεντρώνουν αποχαιρετιστήρια μηνύματα από συμμαθητές και καθηγητές τους, σε βιβλία ή λευκώματα, ως αναμνηστικό των σχολικών χρόνων.

Μία γυναίκα “ξέθαψε” το λεύκωμα της και ανέβασε στο Twitter το απίστευτο μήνυμα που της είχε γράψει ο καθηγητής των Αγγλικών, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 50.000 σχόλια.

“Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το έγραψε ο δάσκαλός μου στα Αγγλικά στο βιβλίο μου, όταν έφυγα από το σχολείο”, έγραψε η ίδια.

Το μήνυμα ανέφερε: “Άσλεϊ, μερικές φορές πηγαίνω σπίτι και δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί η ενοχλητική φωνή σου δεν σταματά να ηχεί στα αυτιά μου, όπως το χειρότερο βασανιστήριο που είναι γνωστό στον άνθρωπο. Αυτά. Καλή τύχη. Κύριος Σεεντάτ”.

still can't believe this is what my english teacher wrote in my book when I left school pic.twitter.com/Q9dFBGhcBP