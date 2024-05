USS Harder: Βρέθηκε το ναυάγιο του υποβρυχίου μετά από 80 χρόνια – Βυθίστηκε με πλήρωμα 79 ανδρών

Περίπου 80 χρόνια μετά τη βύθισή του από τις εχθρικές δυνάμεις, εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του υποβρυχίου USS Harder που βύθισε τα περισσότερα ιαπωνικά πολεμικά πλοία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη θάλασσα τη Νότιας Κίνας στα ανοιχτά του βόρειου νησιού Λουζόν των Φιλιππίνων, το USS Harder εντοπίστηκε σε βάθος 914 μέτρων. Το υποβρύχιο είχε βυθιστεί σε μάχη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στις 29 Αυγούστου 1944, μαζί με το πλήρωμά του, συνολικά 79 ανδρών.

Το Harder, το οποίο έπλεε με το σύνθημα «Hit ’em harder» («Χτυπήστε τους πιο δυνατά») βρέθηκε από το πρόγραμμα Lost 52, το οποίο έχει ως στόχο να εντοπίσει τα 52 αμερικανικά υποβρύχια που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Βρέθηκε να στέκει όρθιο στην καρίνα άθικτο, είπε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Τα ύδατα μέσα και γύρω από το αρχιπέλαγος έχουν πλέον μετατραπεί ως τόπος «ανάπαυσης» φημισμένων πολεμικών πλοίων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Χρησιμοποιώντας δεδομένα που συνέλεξε και παρείχε ο Tim Taylor, Διευθύνων Σύμβουλος της Tiburon Subsea and the Lost 52 Project, το NHHC Underwater Archaeology Branch επιβεβαίωσε την τοποθεσία του ναυαγίου και τον τελικό τόπο ανάπαυσης του USS Harder (SS 257)», έγραψε σε ανάρτηση η Αμερικανική Ναυτική Ιστορία στο X (πρώην Twitter).

