Veep: Η αντιπρόεδρος που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ – Η προφητική σειρά που πλημμύρισε το X

Μια τηλεοπτική σειρά που έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ και αλλού είναι το Veep με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ντρέιφους η οποία έπαιζε τον ρόλο της Σελίνα Μάγιερς αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Πολλοί ήταν εκείνοι που θυμήθηκαν την σκηνή όταν η αντιπρόεδρος μαθαίνει ότι ο Πρόεδρος δεν θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές και ανακοινώνει στους συνεργάτες της ότι θα κατέβει για Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το απόσπασμα είναι ξεκαρδιστικό γιατί πρόκειται για κωμική σειρά όμως το X πλημμύρισε από σχόλια ειδικά την στιγμή που ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωνε ότι στηρίζει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις.

Το ερώτημα πολλών ήταν αν η ζωή αντιγράφει την τέχνη ή η τέχνη την ζωή και πάει λέγοντας….

This show. It’s always this show. pic.twitter.com/yfvOZA4vRG