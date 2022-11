Viral έγινε η εμφάνιση του Σεργκέι Λαβρόφ από το Μπαλί, όταν διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα υγείας μέσω βίντεο που δημοσίευσε η εκπρόσωπος τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Καταρρίπτοντας τα δημοσιεύματα, ο Σεργκέι Λαβρόφ δηλώνει «είμαι καλά» εν ώρα εργασίας και διαψεύδει ότι εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μπαλί με αιφνίδιο καρδιακό πρόβλημα. Όμως, η εμφάνισή του κέντρισε όλα τα βλέμματα, αφού «διαφημίζει» όλα τα προϊόντα ενός δυτικού πολιτισμού από εταιρείες «συνώνυμα» του καπιταλισμού.

Όπως φαίνεται, ο Σεργκέι Λαβρόφ φοράει στο αριστερό του χέρι ένα Apple Watch, το οποίο συνδυάζει με ένα iPhone τελευταίας γενιάς ενώ μέχρι και η μπλούζα που φοράει έχει το λογότυπο του Αμερικανού ζωγράφου, Jean-Michel Basquiat.

Μάλιστα, έχοντας προσαρμοστεί στο ασιατικό κλίμα, φοράει σορτς και το συνδυάζει με σκαρπίνια, τα οποία θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως εκκεντρική επιλογή υποδήματος.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st