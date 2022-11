Με ένα βίντεο το οποίο τον δείχνει να κάθεται στην βεράντα του ξενοδοχείου του στο Μπαλί της Ινδονησίας όπου βρίσκεται για την Σύνοδο των G20, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ διαψεύδει ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, το Associated Press επικαλούμενο δυο Ινδονήσιους αξιωματούχους μετέδωσε ότι με το που πάτησε στην Ινδονησία ο Σεργκέι Λαβρόφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Την είδηση αρχικά διέψευσε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα και στην συνέχεια ανέβηκε και το βίντεο που δείχνει τον Λαβρόφ να κάθεται στην βεράντα του ξενοδοχείου με βερμούδα και μοκασίνι και μεταξύ άλλων να λέει στα δυτικά ΜΜΕ να μεταδίδουν μόνο αλήθειες.

On the question on his hospitalisation in Bali , Russian Foreign Minister Lavrov advised Western media to "write more truth" pic.twitter.com/u5Nl80867P